Выпущен первый в мире портативный монитор с частотой обновления 240 Гц

17:13

На выставке Computex компания ASUS представила ROG Strix XG17 - первый в мире портативный игровой монитор с частотой обновления 240 Гц.



Фото с сайта engadget.com

Новинка получила панель IPS диагональю 17,3 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и временем отклика в 3 мс (аналогичная панель используется в ноутбуках ASUS Strix Scar III и Hero III), сообщает Engadget.

Монитор поддерживает технологии Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery, имеет встроенные стереофонические динамики, входы micro-HDMI и USB-C (DisplayPort), а также магнитную откидную крышку. По данным производителя, одного заряда встроенной батареи хватает на 3 часа работы при максимальной частоте 240 Гц.