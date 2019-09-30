Зачем российская власть повторяет главную ошибку Столыпина? Часть 1

Попытка «лакировки» проблем без их реального решения может вести к самым плачевным результатам для страны

В начале 20 века Столыпин произнес известную фразу: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». В начале 20 века не было возможности проверить исполнимость сказанного, так как 108 лет назад, в сентябре 1911 года Столыпин был убит.

Памятник П.А. Столыпину в Москве. Установлен 27 декабря 2012 г. у Дома Правительства РФ. Фото с сайта sergey-v-fomin.livejournal.com

Но в начале 21 века у нас есть возможность судить о применимости этой фразы к современной России. Президент Путин уже 20 лет находится у власти и, к сожалению, мы очень хорошо узнаем современную Россию. Конечно, не все годы с 1999 по 2019 были спокойными. В 1999 и 2000 гг. вообще стоял вопрос о сохранении России. Но все эти годы подходили для развития страны, в первую очередь, ее экономики и социальной системы.

Надо признать, было сделано немало, особенно в 2000-е годы, когда была сохранена страна и дан временный импульс к ее развитию. Определенные улучшения есть и сейчас. Но в целом тенденция последних 6-7 лет удручающая. Сейчас впору говорить даже о деградации: в экономике, социальной сфере, демографии, трудовых отношениях, качестве продуктов, спорте и т.д.

Списывать ситуацию на санкции было бы неправдой. Стагнация экономики началась еще во втором полугодии 2012 г. Причина очевидна – несостоятельность неолиберальной экономической модели в России. Но власть с упорством пытается сохранить эту модель, даже видя ухудшение социально-экономической ситуации по многим направлениям.

С чем связано такое упорство?

Очевидно, что причины разные. Но несложно догадаться, что одной из существенных причин является причина историческая. Власть пытается «консервировать» сложившуюся систему, занимаясь «лакировкой» проблем. И есть основания полагать, что она берет в этом пример с двух исторических деятелей: Александра III и Столыпина. Но при этом понимает их крайне однобоко.

Про Александра III здесь скажем лишь следующее. Он хоть и был консерватором и человеком непоколебимых убеждений, но при этом был достаточно гибким в подборе людей. И особенно он ценил тех, кто мог сказать ему правду, даже неприятную правду. Он мог выбирать людей, способных не следовать моде или бюрократической традиции, а быть новаторами, предлагать действительно «прорывные» решения.

Одним из таких был граф Витте, способный ради блага страны бросить вызов застарелым установлениям и шаблонам. Лишь один факт. Он добился введения равноправных условий по торговле с Германией (торговый договор 1894 года), добиваясь этого жесткими методами, давая отпор в таможенной войне. Он сам пишет, что чиновники (кроме военного министра) настолько перепугались таких мер, что даже боялись войны и в какой-то момент от него «сторонились как от чумы» (Витте С.Ю. «Воспоминания», Т.3, глава 16).

Эти чиновники были одержимы теорией «фритредерства» (аналог современной неолиберальной идеологии «вашингтонского консенсуса») и ради этой теории и собственной выгоды были даже готовы пожертвовать интересами страны. И только Витте с полного одобрения Александра III был способен пойти против «фритредеров» по пути протекционизма и развития экономики. (Кстати, современной власти стоило бы опираться именно на этот опыт Витте и Александра III, а не на рекомендации МВФ).

Но значительно большим примером для политического руководства страны, по-видимому, является Столыпин. Но понимается его деятельность чрезвычайно однобоко. А подается скорее в пропагандистском ключе. Но подавая деятельность Столыпина в пропагандистском ключе, умалчивают о важных фактах, которые легко проверяются. Все это создает мифическую картину Столыпина и искажение исторической правды. Но когда из истории не делают правильных выводов, она повторяется. Это особенно опасно, учитывая те бедствия для России, которые принес 1917 год.

Как пытаются подавать Столыпина? Примерно так: «твердая рука, но в то же время просвещенность и максимально либеральные условия для развития экономики». Надо признать, что Столыпин был патриотом, твердым и решительным человеком, но чего ему не хватало – дальновидности, способности понять, что его действия только ускоряют революцию. Он избрал не те методы для достижения «внутреннего покоя». Методы, дающие кратковременную видимость «покоя». Не добившись доверия народа, что единственно может стать источником долговременной устойчивости государства.

Есть и другая полностью пропагандистская подача Столыпина в стиле: «Столыпин вел Россию к процветанию, все улучшалось, но печальная случайность, пуля Богрова, перечеркнула все шансы». Хотя сама по себе такая подача неправдоподобна: абсурдно ставить развитие страны в зависимость от каких-то случайных факторов. Правда, пуля Богрова была совершенно не случайна, о чем многие «мифотворцы» предпочитают умалчивать.

Российская власть, наоборот, заинтересована в том, чтобы правильно понимать деятельность Столыпина и правильно доносить это до общества, чтобы избежать повторения его ошибки и последствий этой ошибки.

Главная же ошибка Столыпина заключалась в попытке заниматься «лакировкой» существенных проблем общества вместо их решения, вместо построения подлинно справедливого общества. Одним из инструментов такой политики было «затыкание ртов» несогласным, так как была сделана ставка на правящий класс, а не на народ.

Причина проста – Столыпин был поставлен в такие условия, что попытка следовать интересам народа в ущерб интересам правящего класса могла привести к немедленной отставке. Но и здесь он ошибся – сделав ставку на правящий класс, он проиграл. Представители этого класса его предали, когда он сделал то, что от него ждали – усмирил революцию. И после этого он стал не нужен.

«Затыкание ртов» несогласным

Можно было бы говорить о «сдерживании» несогласных, но это явление подчас носило столь грубую и бескомпромиссную форму, что правильнее было бы говорить о политике «затыкания ртов» несогласным. В чем заключалась политика «затыкания ртов»? Это была целая система, построенная по принципу: для достижения стабильности любые методы хороши, в том числе самые нечистоплотные.

Первым элементом этой системы были военно-полевые суды (в 1906-1907 гг.), а затем военно-окружные суды, и казни революционеров («затыкание ртов» несогласным, действовавших насильственными методами). Эти суды вошли в историю как «столыпинские галстуки». Современники отмечали, что в основании судов лежала «мстительность»: когда осуждали и вешали часто людей, участвовавших в борьбе с правительством еще до введения военно-полевых судов.

Суды велись не по юридической процедуре, приговор выносился максимум в 48 часов, члены суда были не юристами, а военными, так что часто выносили смертные приговоры в угоду начальству и зачастую не соразмерно совершенному преступлению. Смертной казни могли подвергнуть даже не за совершение преступления, а за подготовку покушения или просто за принадлежность к боевой революционной организации, по доносу провокатора.

Конечно, терроризм нельзя оправдать, но данные суды носили характер полного беззакония и преследовали цель запугать противников режима. С терроризмом нужно было бороться, но главным направлением борьбы должно было стать осуществление действительных реформ в пользу народа.

А так, казнив до 3500 человек по официальным данным и до 7000 по оппозиционным данным, Столыпин получил сотни тысяч потенциальных революционеров среди масс, которые ненавидели власть и правящий класс и которые впоследствии совершили революцию 1917 г.

Второй элемент – «затыкание ртов» оппозиционным силам в Думе («затыкание ртов» несогласным, действовавшим мирными методами). В первую очередь речь идет о разгоне I и II Государственных Дум за обсуждение земельного вопроса. Разгон II Думы сопровождался «третьеиюньским переворотом», по сути государственным переворотом 3 июня 1907 года, когда был принят новый избирательный закон в противоречие закону 1905 года, ограничивший избирательные права крестьян и рабочих до минимума, по сути превратив представительство большей части населения страны в фикцию.

Сюда же стоит отнести и «Выборгское дело» - судебное преследование тех депутатов I Государственной думы, которые выступили против ее разгона и обратились к народу с воззванием. Но не давая реального представительства народу в Думе, не давая его представителям возможности доносить требования простых граждан (земельный вопрос, рабочий вопрос), власть резко теряла доверие и создавала все условия для революционной ситуации.

Третий элемент – провокаторство. Провокаторство носило огромные масштабы и пронизывало практически все сферы жизни. Начнем с того, что повод для разгона второй Думы в 1907 году вообще был срежиссирован. Он стал следствием провокации Департамента полиции с участием двойного агента Охранного отделения Шорниковой против социал-демократической фракции Государственной думы. При этом Шорникову заставили стать агентом с помощью запугивания.

Надо признать, что не Столыпин начал использование провокации, но он не остановил эту практику, и при нем она активно использовалась. При этом было очевидно, что провокация несет гораздо больше вреда, чем пользы, и подрывает остатки доверия к государству.

Начнем с того, что поводом для революции 1905 года стала провокация двойного агента священника Гапона, восстановившего принципы «зубатовщины», использовавшихся для контроля над рабочими Использование двойного агента Азефа привело к тому, что о методах полиции узнала вся Россия из-за публичного обсуждения вопроса в Государственной думе. Даже Столыпину пришлось оправдываться по этому поводу. Особенно болезненным воспринималось то, что Азеф не только препятствовал террористическим актам, но и организовывал их.

Надо сказать, что и убийство Столыпина совершил двойной агент Департамента полиции и группы анархо-коммунистов Богров. И уже после убийства Столыпина выяснилось, что Департамент полиции использует даже несовершеннолетних провокаторов-гимназистов (Витмеровское дело) и солдат-провокаторов (волнения в Туркестанском военном округе в 1912 году).

Четвертый элемент – поддержка черносотенных партий и черносотенных газет через использование секретного фонда Министерства внутренних дел (своего рода «черной кассы»). То есть черносотенные организации были в большей степени не добровольными объединениями, организованными вокруг поддержки царя и монархии, а платными провокаторскими организациями, действовавшими в первую очередь через разжигание межнациональной розни и этим пытавшимися привлечь сторонников. Сюда же стоит отнести и использование подкупа из упомянутого фонда для избрания нужных кандидатов на выборах в Третью государственную думу в 1907 г. (об этом в частности пишет Джунковский, московский губернатор в 1907 году, в 3 главе 1 тома своих «Воспоминаний»).

Черносотенцы активно действовали методами запугивания и провокации, при этом доходили до убийств. Так, черносотенцами были убиты депутаты I Государственной думы от партии кадетов Герценштейн и Иоллас, депутат II Государственной думы трудовик Караваев. Предположительно, черносотенцы организовали неудавшийся террористический акт против графа Витте в начале 1907.

При этом черносотенцы же впоследствии присоединились к кампании против Столыпина, так как для них он был слишком либеральным, а также утратил свои позиции (и они поняли, что выгоднее сделать ставку против него).

Использование «грязных методов» достижения стабильности привело к обратному результату – оно только подорвало доверие населения к государству. И если сегодня при имеющейся подаче исторического материала мы можем не понимать, почему произошла революция 1917 года, то современники той революции прекрасно это понимали.

А тогда власть просто не сделала правильных выводов из революции 1905-1907 гг., которую удалось подавить только потому, что к власти еще было некоторое доверие. Но вместо того, чтобы использовать это доверие, его растеряли, не решая проблем по существу и «затыкая рты» несогласным. И постепенно отходя от обещаний 1905 года.

«Лакировка проблем» вместо их решения

Главными проблемами, стоявшими тогда перед властью, были земельный вопрос и рабочий вопрос. Именно нерешенность этих вопросов привела к революции.

Земельный вопрос

Аграрная реформа была разработана еще при графе Витте, почему и была возможность так быстро ее принять (принятие 9 ноября 1906 года, а Столыпин был назначен премьер-министром 8 июля 1906 г.). Только при графе Витте главноуправляющий землеустройством и земледелием Кутлер как часть реформы предполагал принудительное отчуждение части помещичьих земель и передачу их крестьянам.

Столыпинская же реформа изначально была обречена на провал, так как не решала главную проблему крестьянства. А главной проблемой было малоземелье крестьян и неэффективность сельского хозяйства, а вовсе не община. Понятно, что власть продвигала выход из общины, в том числе, чтобы внести раскол в крестьянство. Но и это не помогло, и к 1917 г. большинство крестьян поддерживало партию эсеров, считавшуюся «крестьянской» партией, а не власть.

Солдаты, то есть выходцы из крестьян, в феврале 1917 г. примкнули к рабочим, что и привело к успеху революции. А на выборах в Учредительное собрание в 1917 г. партия эсеров получила 48 % голосов (с учетом украинской партии эсеров), тогда как большевики получили 24 %, а наиболее популярная либеральная партия – партия кадетов – только 4,7 %. Но даже партия кадетов еще до революции выступала за отчуждение части помещичьих земель (Кутлер был членом этой партии).

Аграрная реформа была непопулярной и непродуманной, так что властям пришлось в 1910 и 1911 годах принять законы, в которых предполагался принудительный выход из общины. И по ним теперь допускалась чересполосица крестьянских земель (когда крестьянские наделы были разделены наделами других крестьян), хотя именно уход от чересполосицы предполагался в качестве одного из главных элементов первоначального замысла реформы.

Кстати, косвенно о провале реформы высказался даже царь, когда в 1914 г. увольнял преемника Столыпина В.Н. Коковцова. Царь в официальном рескрипте на имя нового министра финансов Барка обозначил в качестве повода для увольнения большую нищету крестьян, которую он заметил во время путешествия по России в 1913 г. в связи с празднованием 300-летия дома Романовых. (В.Н.Коковцов, «Из моего прошлого», Т. 2, Ч.6, Глава 2).

Правда, в качестве причины такого положения царь назвал пьянство. Но очевидно, что пьянство скорее было следствием бедственного положения крестьян и отсутствия перспектив, а не причиной бедности.

Надо отметить, что в столыпинской реформе была и реально действенная мера в направлении решения земельного вопроса – переселение крестьян в Сибирь. Но этого было недостаточно: всех крестьян невозможно было переселить в Сибирь.

Ставка на то, что в результате реформы появится мощный класс земельных собственников, которые смогут обеспечить стабильность стране, была утопией. Конечно, небольшая часть инициативных и предприимчивых крестьян выиграли от этой реформы. Но в своей массе был именно провал реформы. И это легко объяснимо: в стране, где частная инициатива среди крестьян была подавляема на протяжении столетий, глупо было делать первостепенную ставку на крестьянскую инициативу.

И это подтвердилось в ходе Гражданской войны, когда единственной реальной силой, вставшей по собственной воле на сторону «белого движения», стали казаки (и то только, когда их начали притеснять большевики). Казаки, которые на протяжении столетий жили вольно, обладали большими земельными наделами и не подчинялись помещикам. А центральные губернии, большинство приволжских губерний стали основной базой поддержки большевиков из-за многовекового угнетения и малоземелья крестьян (часто переходившего в нищету). Там выход из общины и появление кулаков только усилили рознь и раскол среди крестьянства. А многие перешедшие на отруба и хутора крестьяне стали объектом «крестьянской войны» 1917 г., когда их дома горели наряду с помещичьими усадьбами.

Единственным реальным решением земельного вопроса было максимальное использование общинных и коллективистских традиций крестьян, массовое образование артелей, кооперативов, где была бы совместная техника и частные наделы, использовались бы современные достижения агрономической мысли. Это позволило бы резко повысить чрезмерно низкую эффективность крестьянского хозяйства (принцип, который впоследствии Сталин использовал в процессе коллективизации). А параллельно с этим в качестве второстепенной меры можно было развивать и частную инициативу.

Но в качестве первого шага было просто неизбежно отчуждение части земли у помещиков. В виде «налога солидарности» или компенсации за многовековое угнетение крестьян, когда жители собственной страны были превращены по сути в рабов и чей труд эксплуатировался насильно и бесплатно. Это бы показало, что власть работает в интересах народа и идет на выполнение его требований. И это бы укрепило иссякающее доверие к власти.

Рабочий вопрос

Эффективное решение земельного вопроса было невозможно без эффективного решения рабочего вопроса. Дело в том, что при повышении эффективности сельского хозяйства большое количество избыточных работников на селе высвободились бы. Единственно, куда они могли в таком количестве трудоустроиться - промышленность. Но проблема была в том, что в России того времени были крайне нездоровые трудовые отношения.

При Столыпине никаких заметных улучшений сделано не было. По сути, рабочий вопрос Столыпиным вообще не решался. Единственная заметная инициатива, о страховании рабочих годами при Столыпине не принималась. Только после смерти Столыпина и после резкой активизации забастовочного движения летом 1912 был принят закон «Об обеспечении рабочих на случай болезни». Речь шла о страховании работников, а взносы платились совместно работниками и работодателями.

Но на протестные настроения рабочих этот закон оказал слабое влияние, так как в целом положение работников мало изменялось от этого. Фактически можно было говорить о тяжелой эксплуатации рабочих. Их интересы, как правило, ни во что не ставились. Продолжительность рабочего дня была ограничена только 11,5 часами 6 дней в неделю. При этом применялась сверхурочная работа. Отсутствовали организованные профсоюзы. Из зарплаты, и так невысокой, производились вычеты за счет всевозможных штрафов.

Из расстрела рабочих 9 января 1905 г. не было сделано правильных выводов. Низкая активность забастовок обеспечивалась активным применением полицейских и провокационных методов. Вообще же ослабление полицейских методов после убийства Столыпина и прихода Коковцова в качестве премьер-министра привело к резкому росту стачечного движения (если в 1911 стачек было 24, то в 1912 - 1300). А это говорит о том, что политика Столыпина только временно загнала недовольство рабочих «в подполье».

Уже при Коковцове, в апреле 1912 года, последовал «Ленский расстрел», когда около 200 рабочих были расстреляны за протест против нечеловеческих условий труда и быта. Как выяснила комиссия Государственной думы, рабочие содержались в переполненных бараках, в условиях антисанитарии, а накануне расстрела их кормили тухлым мясом. И такое отношение к рабочим было не исключением, а часто использовавшейся практикой. Например, похожее отношение к рабочим привело к стачке на бакинских нефтяных промыслах летом 1914 года.

Конечно, не только действия Столыпина подталкивали рабочих к революции, но и чрезмерная жадность большинства фабрикантов. Вообще власть сильно зависела от фабрикантов. Этого можно было частично избежать, если бы присутствовала действующая представительная власть, но и та была превращена в декорацию.

Хотя именно для этого и нужна государственная власть – принять такие меры, чтобы предотвратить нарастание непреодолимых противоречий в обществе. Это в конечном итоге было выгодно и самим фабрикантам: пожертвовав частью потенциальных прибылей, они сохранили бы свои заводы и фабрики.

Но этого не произошло, так как та власть, вместо того, чтобы прививать культуру гражданской ответственности, практически ушла из многих сфер экономики и социальной сферы. Решив, что «невидимая рука» рынка сама все расставит на свои места.

Ненависть, с которой рабочие в 1917 году свергали власть, показала, что это было фатальным заблуждением.

Столыпину ставят в заслугу то, что при нем было бурное развитие экономики, в частности, промышленности, в России. Это верно, в отличие от наших дней. Но, к сожалению, это развитие только усиливало расслоение и увеличивало противоречия в обществе. Причина в том, что преобладающей ценностью тогда стало обогащение любой ценой вместо достижения социального мира. Что в очередной раз показало: никакое экономическое развитие не может быть устойчивым, пока люди не воспринимают экономическую систему как справедливую.

«Пуля Богрова»

И теперь о мифе «все шло хорошо, но пуля Богрова все испортила».

На самом деле Столыпин начал терять власть еще весной 1909 года. Поводом стал вопрос о штатах Морского генерального штаба. Тогда царь показал, что по таким вопросам решения будет принимать он, а не Столыпин. Столыпину пришлось смириться, чтобы сохранить должность. Но власть стала быстро ускользать из его рук. Джунковский в своих воспоминаниях приводит оценку последствий этого события современником: «Он остался у власти, но власть отошла от него» («Воспоминания» Джунковского, Том 1, Глава 5).

С 1910 года началась травля Столыпина в прессе, особенно, в журнале «Гражданин» князя Мещерского. Против Столыпина начали активно действовать члены Госсовета Дурново и Трепов, черносотенцы и Распутин, желая активнее вмешиваться в политику и пользуясь возможностью влиять на царя.

Окончательно же свои позиции Столыпин подорвал в марте 1911 г. после того, как он в обход Думы (распустив ее на 3 дня) провел малозначимый закон о земствах в западных губерниях, навязав свою позицию царю. Почему он это сделал? Возможно, это был эмоциональный срыв, протест против того, что он в стране к тому времени мало что решал и стал по сути номинальным премьер-министром.

После этого случая он стал изгоем: все поняли, что он полностью потерял доверие царя, а значит остатки власти. А в Киеве, по воспоминаниям преемника Столыпина на посту председателя Совета министров и его друга В.Н.Коковцова, перед убийством премьера травля дошла до того, что ему даже не был предоставлен экипаж Двора для передвижения по местам торжеств. Он был там, как незваный и нежелательный гость, а не премьер-министр. (В.Н.Коковцов, «Из моего прошлого», Т. 1, Ч.4, Глава 7). И после этого последовала пуля Богрова.

Но надо понимать, что Богров был агентом Департамента полиции и пропуск в киевский театр ему был дан полицией. Более того, глава Киевского охранного отделения подполковник Кулябко лично провел его в театр после первого акта спектакля. В течение нескольких дней после убийства Богрова казнили. А главные ответственные за то, что убийство могло состояться, во главе с товарищем (заместителем) министра внутренних дел Курловым (ответственным за охрану) избежали наказания.

Власть царя была настолько неограниченной, что он просто прекратил их судебное преследование, хотя мог бы дождаться приговора и помиловать их, если были бы основания. Но он поступил недальновидно, что создало в обществе практически уверенность в том, что Столыпина убрали. Хотя никаких документальных подтверждений этому нет.

А В.Н.Коковцов вообще приводит сообщенную ему информацию, что уже весной 1911 г. Распутин подбирал на замену Столыпину на посту министра внутренних дел нижегородского губернатора Хвостова. И осенью должна была последовать отставка премьер-министра. После убийства Столыпина Коковцову действительно предложили Хвостова на должность министра внутренних дел (В.Н.Коковцов, «Из моего прошлого», Т. 2, Ч. 5, Глава 2).

Так или иначе, даже если бы не было пули Богрова, к осени 1911 года реальной власти у Столыпина уже не было. И его отставка была лишь вопросом недолгого времени.

Вывод

В чем была причина обреченности Столыпина на неудачу?

Причина была в том, что в России сохранялась самодержавная монархия и царь не был готов ни с кем делиться властью. Кроме периода революции 1905-1907 гг. Пока нужно было усмирить революцию и Столыпин был нужен, у него была некоторая власть. Даже казалось, что царь где-то на заднем плане, почти как конституционный монарх. Но когда ситуация в стране успокоилась, царь дал понять Столыпину, что политику в стране будет определять он, а не Столыпин.

Положение Столыпина было двусмысленным: он так и не понял, что был нужен только для подавления революции, а не для управления страной. Устранить эту двусмысленность можно было только двумя путями: либо царь должен был передать реальную власть премьер-министру, либо быть самодержцем и в стабильные времена, и в период смуты и самому направлять развитие страны.

Был выбран какой-то странный вариант: на время революции быть в стороне, а потом быть неограниченным самодержцем. К сожалению, для этого у него не было необходимых качеств: твердости, решительности и способности противостоять многочисленным внешним влияниям. А на него влияли очень многие личности, и часто непорядочные личности. Что и привело к плачевным последствиям для страны.

Так что, в противоположность тому, что Столыпина подают как великого реформатора, ситуация обратная. У него не было никаких шансов осуществить смену курса, даже если бы он этого и хотел.

110 лет назад это было невозможно. Но у современной власти есть все возможности для смены курса. Что мешает это сделать?

Окончание следует