Зачем российская власть повторяет главную ошибку Столыпина? Часть 2

Ярких людей, высказывающих альтернативную точку зрения, власть «сдерживает» всеми силами

Попытка избежать ошибки Горбачева посредством «консервации» системы создает риск повторения ошибки Столыпина, подтолкнувшей страну к катастрофе

© KM.RU, Илья Шабардин

Как было описано в предыдущей статье, главной ошибкой Столыпина являлась попытка «лакировки проблем» вместо их решения. А для того, чтобы это стало возможным, использовался принцип «затыкания ртов» несогласным.

Столыпин пошел на поводу у правящего класса. На короткое время благодаря ему представители этого класса действительно сохранили все, зато очень скоро они всего лишились. Вместо того чтобы предотвратить революцию или максимально ее отдалить, действия Столыпина только максимально ее приблизили. А бескомпромиссность его методов привела к тому, что стал неизбежным радикальный вариант революции.

Сейчас все больше признаков того, что современная Россия повторяет путь страны начала 20 века.

Каким образом российская власть повторяет ошибку Столыпина?

Политика «сдерживания» новых лидеров страны и альтернативных точек зрения

На первый взгляд может показаться, что власть активно использует принцип «затыкания ртов» несогласным. Но скорее основной принцип, который сегодня используется, это максимально возможное недопущение альтернативных точек зрения и новых лидеров в политической системе (и на государственных СМИ). Используются для этого преимущественно финансовые рычаги и избирательные механизмы, хотя и силовые методы тоже применяются.

Поэтому стоит говорить о политике «сдерживания» новых лидеров. Идут попытки маргинализации и выдавливания потенциальных лидеров на обочину политической системы. Результат примерно такой же, как при Столыпине - «консервация» политической системы.

И это при том, что в стране кризис. Доходы граждан падают, экономический блок правительства и ЦБ вообще запутались и не знают, как выводить экономику из стагнации, обвиняя друг друга в сложившемся положении. Социальная сфера, демография и даже спортивная сфера в кризисе. А следовательно, сейчас нужно наоборот поощрять высказывание как можно большего спектра мнений по развитию страны.

Давно назрела смена проводимой политики. Во власть требуются люди, не боящиеся говорить правду и свободные от догм. Мы же видим, что ярких людей, высказывающих альтернативную точку зрения, «сдерживают» всеми силами. Хотя для стабильности политической системы нужно ее постоянное кадровое обновление, а для этого ярких людей надо продвигать, а не «задвигать».

Вообще кадровая политика в России носит устаревший характер и даже имеет выраженные средневековые черты с «кормлениями» и местничеством того времени. А следование «генеральной линии партии» является вообще обязательным для всех чиновников. Но с таким подходом никакого «прорыва» быть не может.

Здесь приведем мнение человека, совершившего настоящий «прорыв» в развитии своей страны, приведшего страну из состояния нищеты и отсталости в мировые лидеры. А следовательно, его слова заслуживают пристального внимания. Это Ли Куан Ю, премьер-министр Сингапура в 1959-1990 гг.. Вот его подход к кадровой политике для обеспечения преемственности власти: «… мне следовало найти или привлечь в правительство группу творческих и энергичных людей, способных руководить Сингапуром. Если бы я пустил это дело на самотек, полагаясь на поиск преемников среди активистов, которые сами вступали в наши ряды, то никогда не добился бы успеха. Мы решили привлечь в правительство лучших из лучших».

Применительно к России эта мысль могла бы звучать так: при поиске новых лидеров страны не важно, являются ли они «своими» в чиновничьем круге и разделяют ли они «генеральную линию партии». Важно лишь, чтобы эти люди были патриотами и государственниками, обладали высочайшими способностями.

Пока же мы видим в основном «сдерживание» и «задвигание».

Несколько примеров.

Совершенно непонятная кампания развернута против бывшего кандидата в президенты Грудинина. Это попытка лишения его совхоза имени Ленина. Конечно, с конкретными обстоятельствами нужно знакомиться, чтобы понимать, насколько там есть справедливость. Но в обществе практически установился консенсус, что таким образом его просто пытаются лишить политических перспектив. Но если с совхозом пока непонятная ситуация, то с недопуском Грудинина в Госдуму на место Ж.Алферова все очевидно.

Таким образом пытаются помешать предоставлению общественной трибуны человеку, способному предложить альтернативную точку зрения на положение дел в стране. Только непонятно, зачем это делается. Президент на «Прямой линии» в 2019 году говорил про то, что любая политическая сила в ходе открытой политической дискуссии может утвердиться в верхних эшелонах власти. Но случай с Грудининым показывает, что никакой открытой политической дискуссии у нас нет. А это очень опасно. В случае отсутствия выразителей народного мнения народ может решиться на бунт.

Или недавний случай с выборами в Мосгордуму 8 сентября, когда в регистрации было отказано нескольким оппозиционным кандидатам под предлогом «брака» в подписях. В это сложно было поверить. А после того, как судом был допущен один из кандидатов, которого до этого отстранили за «брак» в подписях (Сергей Митрохин), поверить в это стало еще сложнее. Какая гарантия, что и остальных кандидатов не отстранили по надуманным основаниям?

Как результат – потери для власти оказались гораздо больше потенциальных выгод. Несмотря на то, что все кандидаты, связанные с «Единой Россией», шли как самовыдвиженцы, очень многие из них были «провалены» на выборах. Даже несмотря на то, что среди выдвигавшихся были и достойные люди.

А некоторые кандидаты, связанные с «Единой Россией», прошли в Мосгордуму с большим трудом, имея минимальное преимущество в сотни или даже десятки голосов. По сути, это был настоящий провал для «Единой России», когда почти половину мест в Мосгордуме заняли оппозиционные кандидаты.

Да и вообще выборы 8 сентября стали большой неприятностью для партии власти, несмотря на заявления о том, что они «жахнули». Многим кандидатам в губернаторы пришлось идти в качестве самовыдвиженцев, так как принадлежность к «Единой России» могла привести к проигрышу на выборах. А в Хабаровском крае на выборах в Законодательную думу партию ждал невиданный ранее провал: «ЕР» получила только 2 места из 36. Вообще же слова о том, что партия власти «жахнула», когда в большинстве регионов явка избирателей была на уровне 30-40 %, выглядят как минимум странными.

На первый взгляд анекдотичным, но крайне показательным примером является недавнее задержание с использованием группы захвата якутского шамана на границе Бурятии и Иркутской области. Непонятно, кто мог отдать приказ на это и кто мог такое посоветовать. Это очевидно вредное решение.

Многие воспринимают это просто как признак страха в руководстве страны. Если власти считают, что таким образом они нейтрализуют «икону» протеста, то это ошибочное мнение. Еще больше вероятность, что человек будет восприниматься «иконой» протеста, сидя в тюрьме или в психбольнице. Так как он будет восприниматься в роли своеобразного «мученика», пострадавшего от власти. Пример Нельсона Манделы прекрасно это показывает.

Если же власть боится, что якутский шаман может способствовать организации протестных настроений масс и что его поимка может убрать опасность неконтролируемого развития событий, то это тоже заблуждение. Когда напряжение в обществе сильно возрастает, то происходит его самоорганизация.

Это ясно показала Февральская революция 1917 г. Тогда социальное напряжение достигло такой величины, что население самоорганизовалось для революции. Конечно, в самоорганизации участвовали и мелкие активисты партий социалистической направленности. Но не было никакой координации со стороны руководства партий. Кто-то сидел в тюрьме, кто-то находился на каторге, кто-то был в эмиграции. Каналы руководства партийным активом были почти полностью перекрыты полицией. Но это не спасло власть от стремительного падения.

Поэтому единственным правильным вариантом действий в такой ситуации являются кардинальные реформы социально-экономической модели, повышение социальной справедливости и уровня доверия в обществе. И не какие-то чрезвычайные реформы, а обычные, которые все цивилизованные страны уже провели и которые проводят большинство стран развивающихся. Тогда якутский шаман превратился бы из потенциального лидера протеста в обычного туриста, прогуливающегося из Якутска в Москву пешком.

Власти надо понимать, что такие люди будут появляться вновь и вновь по одной простой причине: у граждан практически отсутствует возможность влиять на положение дел в стране.

«Лакировка» проблем

Сейчас на фоне усиления массового недовольства и усиления протестного движения в правительственных кругах, а также государственных СМИ начали активно говорить о приоритете социальной сферы. Это было бы хорошо, но только как первый шаг. Но дело в том, что уже назрели второй и третий шаги, требующие реальных действий, а не только слов

Пока же действия носят совершенно не тот масштаб, который требуется. В качестве «лакировки проблем» используются много мелких инициатив и шагов. Таких как поднятие МРОТ на 850 руб. вместо 2-3-кратного его повышения или отмена НДФЛ с материальной помощи студентов вместо введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Но главная инициатива на сегодня, помогающая «лакировке» проблем – национальные проекты. Причем уже сейчас понятно, что в целях достижения «прорыва» нацпроекты – это провальная инициатива. И здесь стоит обратить особое внимание на 2 момента.

1. Правительство возлагало большие надежды, что нацпроекты воодушевят бизнесменов, они вложат много денег и случится «прорыв». То есть всё должно было произойти в рамках неолиберальной логики: для бизнесменов сделают всё возможное, даже в ущерб гражданам, а в ответ они инвестируют так много, что произойдет «прорыв». Но по сути дела, все эти надежды уже провалились: даже бизнесмены не верят в национальные проекты и не спешат вкладывать в них деньги. Голосование на форуме ПМЭФ-2019 (на мероприятии Сбербанка под названием «деловой завтрак») показало, что 78% бизнесменов не верят в нацпроекты (и в них не верят даже 39% чиновников).

Да и о каком «прорыве» можно говорить, если действия часто расходятся со словами. Один показательный пример. По всем каналам говорилось о том, что будут огромные расходы на дороги. На самом деле, оказалось, что в нацпроектах (государственные расходы) был заложен один относительно крупный проект - новая скоростная дорога Москва-Казань.

Но недавно министр экономического развития предложил вместо целой дороги построить только маленький кусочек Москва-Владимир. И это при том, что нам требуется построить десятки новых дорог для нормального экономического развития. Даже в предыдущий период 2012 – 2018 гг. было предусмотрено строительство 2 новых дорог, Москва-Санкт-Петербург и ЦКАД (правда сроки там уже нарушены).

О каком экономическом развитии можно говорить с таким подходом?

2. Несмотря на то, что о нацпроектах рассказывают по всем каналам государственных СМИ, только 7% населения в июне 2019 г. понимали, для чего они нужны. Люди просто не верят в нацпроекты. Во-первых, государственным СМИ все меньше доверяют. Во-вторых, люди не видят реальных изменений в своей жизни. Им нужны нормальные зарплаты, рабочие места, доступные и качественные медицина и образование, возможность влиять на власть и чиновников. Вместо этого они получают красивые рассказы о том, как хорошо они будут жить когда-то в будущем. Это не то, что ожидают люди.

То есть почти никто не верит в национальные проекты. А любая инициатива, в которую не верят – это изначально провальная инициатива. Конечно, нацпроекты можно оставить в качестве дополнительного бюрократического инструмента расходования денег, но главным сейчас должно стать другое.

Власть должна наконец понять, что доверие общества к действиям власти крайне сильно подорвано. И чтобы было реальное движение в сторону «прорыва», первостепенным является вопрос, не как привлечь бизнес к нацпроектам, а как вернуть доверие народа.

А чтобы вернуть доверие народа, нужно решение действительно важных проблем нашей страны. Попробуем выделить только самые главные из них.

Реальные проблемы

1. Вопиющий уровень бедности и огромное имущественное расслоение (Эта проблема является следствием внедрения неолиберальной идеологии)

Вопиющий уровень бедности. Официальный уровень в 14,3% (1-й квартал 2019 г.) представляет из себя просто «красивую» цифру. Реальный же уровень бедности можно оценить в 60-70% от населения страны. 14,3% - это по сути уровень нищеты, который такой низкий только потому, что в России неадекватно низкий уровень МРОТ. Властям выгодно иметь такой низкий МРОТ, чтобы говорить о низком уровне бедности. Но ситуация в стране от этого лучше не становится.

Посмотрим на реальные данные. Росстат в своем исследовании от мая 2019 г. показал, что 14,9 % населения страны денег хватает только на еду. Это и есть уровень реальной нищеты, крайне близкий к официальным показателям бедности. 48,2% населения страны денег хватает только на еду и одежду – это и есть реальный уровень бедности. Таким образом, если брать за основу исследование Росстата, суммарно бедных и нищих в нашей стране 63 %.

Похожие данные получаются, если взять, например, методику определения бедности в ЕС. Там бедными считаются люди, чей доход ниже 60% от среднего дохода по стране. Так как для большинства граждан России единственным источником дохода является зарплата, несложно определить реальную зарплату, определяющую бедность. Это 28 тыс. рублей (60% от 46,5 тыс.рублей по данным Росстата за июль) при условии, что у человека нет семьи.

Половина населения нашей страны по данным исследования Росстата получает менее 34,3 тыс. рублей. Даже если муж и жена оба получают по 34,3 тыс. рублей, но у них есть один ребенок, они автоматически попадают в категорию «реально» бедных (по нормальной методике, а не по официальной).

Таким образом, МРОТ в России в 11280 руб. выглядит как простая издевка над людьми. Даже уже такие страны как Польша, Эстония, Латвия, Литва давно опередили Россию по этому показателю. Хотя подушевой ВВП в этих странах сопоставим с российским.

В частности, в Польше минимальная зарплата равняется 524 евро (примерно 37,3 тыс. рублей по текущему курсу) и под давлением профсоюзов постоянно растет (к 2023 году она должна превысить 920 евро или 65,6 тыс. рублей). Даже если принять во внимание фактор паритета покупательной способности, МРОТ в России должен быть на уровне 25-30 тыс. рублей, просто чтобы сравняться с текущими уровнями минимальных зарплат в наших бывших «братьях» по соцлагерю.

Огромное имущественное расслоение. Такой уровень бедности является следствием неадекватного имущественного расслоения. Проблема высокого уровня бедности не воспринималась бы гражданами так остро, если бы они видели, что всем приходится «затягивать пояса». Но они видят на фоне своих мизерных зарплат и «существования до получки» просто огромные зарплаты и роскошный образ жизни отдельных чиновников, топ-менеджеров и бизнесменов.

Если бы благосостояние граждан быстро росло, то отношение к роскоши было бы сглажено. Но благосостояние падает, и такой контраст со сверхбогатыми вызывает ненависть. С одной стороны роскошь, а с другой – наиболее распространенная зарплата в 23,5 тыс. руб. в месяц. Только официально, коэффициент фондов, отношение 10% самых богатых к 10% самых бедных, равен 15,5 в 2018 г. (в СССР этот показатель составлял 4). Очевидно, что реально эта цифра гораздо больше, учитывая что значительная часть сверхбогатых уклоняется от уплаты налогов, а значительная часть нищих не учитывается в статистике.

По поводу реального числа сверхбогатых можно сослаться на статью «Цена справедливости», опубликованную в №9 журнала «Эксперт» за 2017 год. В статье сопоставлено количество сверхбогатых людей по данным ФНС и реальное число таких людей (в статье домохозяйства). При этом под сверхбогатыми понимаются люди с доходами более 10 млн. рублей в год. Реальное число очень состоятельных людей оценили по тратам на роскошь и элитную недвижимость в России. Так вот, по данным налоговой службы на 2015 г. таких людей 34 тыс., а по данным «роскошных» трат очень богатых домохозяйств 300 тыс.

Соответственно, можно оценить, что около 80-85% очень богатых людей либо вообще не платят налоги, либо маскируются под людей со средними доходами, а возможно и вообще людей без дохода. В статье делается вывод, что даже при мизерной ставке в 13% сверхбогатые люди дополнительно заплатили бы до 700 млрд. рублей еще в 2016 году, если бы основная их масса не уклонялась от уплаты налогов (сейчас, разумеется, эта цифра была бы больше).

2. Снижение социальной защищенности и крайне низкая защищенность трудовых прав работников. (Эта проблема является и следствием и основным реальным содержанием неолиберальной политики)

Здесь все проблемы на виду: повышение пенсионного возраста, ухудшение качества и доступности образования и здравоохранения, мизерные пособия и т.д.

Правда, стоит отметить, что 2019 год стал «прорывным» в области здравоохранения. Нездоровая ситуация в этой области «прорвалась» наружу. У медицинских работников по всей стране закончилось терпение: начались протесты, «итальянские» забастовки, массово стали увольняться медики в отдельных учреждениях.

И вскрылись действительно шокирующие данные: по всей стране санитарок и младших медсестер переводят в уборщицы , врачей в некоторых заведениях эксплуатируют сверх меры, разрыв между зарплатами врачей может достигать десятков раз. Для примера, может быть ситуация, когда даже в Москве у обычного врача зарплата 15-20 тыс. рублей, а у «приближенного к руководству» - 300-400 тыс. рублей (во всяком случае, именно такую информацию предоставили врачи из московского центра Блохина). А все это стало возможным, когда в 2012 г. руководителям учреждений здравоохранения и образования было дано право самим распределять премии и стимулирующие выплаты.

Многие сведения подтверждают, что ситуация в образовании не намного лучше.

Майский указ президента 2012 года оказался проваленным. Вся эта ситуация показывает, что когда к выполнению таких инициатив подходят исключительно формально, для отчета перед начальником, случаются «провалы», а не «прорывы».

Почему такое становится возможным? Потому что права работников в стране крайне плохо защищены. Работников вынуждают увольняться, соглашаться на понижение зарплаты, переходить на низкооплачивыемые должности и т.д. С этим должны бороться профсоюзы. Но по факту профсоюзы в нашей стране не защищают прав работников, превращаясь в чисто номинальные организации или «карманные профсоюзы» работодателя. Правда, в ответ на сложившуюся ситуацию уже начинают формироваться и независимые профсоюзы.

3. Отсутствие у граждан реальной возможности влиять на положение в стране (Эта проблема является главной причиной, почему у нас в России неолиберальная идеология внедрена в ее радикальном варианте)

Эта проблема является причиной и огромной бедности и снижения социальной защищенности граждан. За народ в большинстве случаев просто некому «заступиться». Государственные телевизионные СМИ не отражают реальных запросов граждан, сосредоточившись на обсуждении бытовой «чернухи» и проблем Украины, Сирии, США и любых других стран. По сути, если правительство занимается «лакировкой» проблем, то государственные СМИ занимаются маскировкой проблем.

Пенсионная реформа показала, что партия «большинства» в Государственной думе не представляет интересов большинства. Кстати, законопроекты о введении прогрессивной шкалы НДФЛ и повышения МРОТ до 25 тыс. рублей вносились в Государственную Думу еще в 2018 г., но «Единая Россия» почему-то не проявила инициативу в этих вопросах.

Про роль профсоюзов уже было сказано. От чиновников практически невозможно добиться решения проблем граждан. Как правило, они ограничиваются одними отписками. И так практически во всех сферах.

Первоочередные меры для решения проблем

Для начала отметим, что все перечисляемые меры не являются чем-то необычным. Это лишь те меры, которые все цивилизованные страны уже внедрили у себя (а пенсионный возраст там выше, так как выше продолжительность и качество жизни).

Повышение МРОТ до уровня 25-30 тыс. (60-65% от средней зарплаты)

Неолиберальные идеологи как мантру повторяют тезис о том, что повышение зарплат должно происходить вслед за повышением производительности труда. Но этот тезис не применим к нищенским зарплатам на уровне нынешнего МРОТ. Сперва МРОТ должен быть доведен до минимально разумного уровня, а потом можно говорить о производительности труда.

В принципе, многолетнее положение с низкой производительностью труда в России это доказывает: у работников с мизерными зарплатами просто нет экономической заинтересованности повышать производительность. И это косвенно приводит к тому, что российская экономика застряла в стагнации.

Чтобы повышение МРОТ не превратилось в профанацию, должны создаваться новые рабочие места, а необоснованные «оптимизации» прекратиться. А чтобы регионы могли выплачивать бюджетникам повышенные зарплаты, финансирование медицины и образования должно частично перейти на федеральный уровень

Введение цивилизованной налоговой системы, в том числе прогрессивной шкалы НДФЛ

Ресурсы для повышения МРОТ и финансирования бюджетников можно найти, пойдя по пути цивилизованных стран – прогрессивное налогообложение доходов. Сейчас у неолибералов по сути остался только один аргумент: что прогрессивная шкала НДФЛ приведет к росту уклонения от уплаты налога со стороны богатых и сверхбогатых, а якобы плоская шкала позволяет этого избежать. Но это несостоятельный аргумент, учитывая уже приведенную оценку уклонения от уплаты налогов сверхбогатыми.

Так что проблема с неуплатой налогов заключается не в том, плоская или прогрессивная у нас шкала налогов, а в необходимости реальной работы со стороны государства по взысканию налогов не только с бедных, но и с богатых.

Для убеждения очень состоятельных граждан можно пойти на компромисс. Не вводить верхнюю шкалу налога в 40-50%, как это принято в большинстве стран с прогрессивным налогообложением. А ввести верхнюю планку шкалы в 35%, как это уже было в России до 2001 года. Но при этом добиться от таких граждан обязательства не уклоняться от уплаты такого небольшого налога. А в случае нарушения обязательств, применять самые серьезные наказания, как это делается во всем мире.

Чтобы устранить возможные перекосы между регионами, значительная часть повышенного налога НДФЛ должна идти в федеральный бюджет, как это делается, например, в США.

При этом нужно отменить регрессивную шкалу социальных взносов, когда богатые в процентном отношении платят меньше, чем бедные.

Отмена пенсионной реформы

Это необходимое условие восстановления доверия к власти. А прогрессивная шкала налогов, а также повышение МРОТ и зарплат дадут необходимые ресурсы для выплаты пенсий и их повышения.

Отказ от «оптимизационной» модели образования и медицины

Это потребует дополнительных затрат. При необходимости нужно перераспределение налоговых поступлений бюджета в пользу регионов либо прямое федеральное финансирование медицины и образования

Также должны быть ликвидированы огромные разрывы в зарплатах, порождающие только ненужное расслоение и озлобление в среде работников медицины и образования

Настройка политической и общественной системы на учет мнения народа

Этот пункт такой обширный, что требует отдельной статьи. Здесь лишь скажем, что практика, когда почти все решения принимаются по принципу «сверху-вниз» должна быть прекращена. Народ имеет право оказывать непосредственное влияние на власть. Это нужно для стабильности и устойчивости государства.

Вывод

Несложно догадаться, что правящий класс и заинтересованный бизнес хотели бы сохранить текущую крайне несправедливую ситуацию в неизменности. Но для обуздания «аппетитов» правящего класса в интересах государства и существует президентская власть. Для президента должны быть приоритетны вопросы не благополучия избранных, а вопросы сохранения государства и его укрепления через создание условий для социального мира. Сейчас же перед нами без преувеличения стоит вопрос сохранения государства.

Понятно, что политтехнологи и дальше будут советовать примерно одно и то же: «лакировку» проблем без изменения реального положения в государстве на более справедливое, без создания настоящей гражданской культуры и подлинно национальной элиты. Так, как это было и при Столыпине.

Но власти нужно помнить одну истину, приписываемую Линкольну, который по сути описал пагубность злоупотребления политтехнологиями: «Можно обманывать часть народа все время и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время». И надо понимать, что усталость народа от политттехнологий, прикрывающих неэффективность экономической модели, подошла к той черте, после которой может быть настоящий социальный взрыв.

И наконец, попытаемся дать ответ на вопрос, зачем российская власть повторяет ошибку Столыпина при всей ее пагубности для государства?

(Здесь не будем рассматривать политико-экономическую причину, когда власть отстаивает интересы тех, кто имеет доступ к власти, то есть правящего класса, в том числе олигархов).

Видимо, российское руководство боится повторить другую ошибку, ошибку Горбачева. И пытается избежать пагубных последствий этой ошибки для государства, не осуществляя назревших изменений. Но это другая крайность, которая привела к революции 1917 г. и связана она с однобоким пониманием произошедших в 1991 г. событий. А они произошли не потому, что не нужны были перемены, а потому что осуществление кардинальных перемен доверили не тому человеку.

И осуществлять он их стал не постепенно, а все сразу, хотя для сохранения устойчивости государства приоритет должен был быть отдан перестройке экономики с постепенными переменами в политической системе.

Кто-то во власти считает, что СССР погубил догматизм в экономике. Это одна из главных причин. Но решить эту проблему попытались тем, что из одного догматизма, марксистского, перешли к другому догматизму, неолиберальному «вашингтонского консенсуса». Причем этот последний догматизм, пожалуй, не менее, а даже более радикальный, чем первый.

В первом хоть были отклонения от догмы в виде НЭПа и реформ Косыгина. Во втором вообще не видно стремления к реалистичному взгляду на экономику и ее роль в развитии страны.

Стране нужны изменения. И очень серьезные изменения. Причем изменения в сжатые сроки. В первую очередь, это повышение благосостояния граждан, снижение имущественного расслоения, усиление социальной защиты и обеспечение реального представительства для граждан. А чтобы это стало возможным, власть должна призвать правящий класс к ответственности перед страной.

В том числе, имущественной ответственности, как это и принято во всех цивилизованных странах. А для этого власть должна осознать, что общенациональные интересы важнее узкоклассовых и партийных интересов.

Зачем российская власть повторяет главную ошибку Столыпина? Часть 1