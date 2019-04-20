Кот-Шапка-ушанка и Мишка-матрешка стали талисманами «Команды Россия»

13:09

Олимпийский комитет России представил официальных талисманов команды России.



Фото с сайта artlebedev.ru

Талисманы призваны поддерживать российских атлетов на международных стартах, объединять и вдохновлять болельщиков, призывать россиян вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

В конкурсе на разработку талисманов приняли участие ведущие креативные и дизайнерские агентства России.

В результате победу одержали персонажи – Кот-Шапка-ушанка и Мишка-неваляшка-матрешка, которых придумали и нарисовали дизайнеры студии Артемия Лебедева.

Талисманы будут присутствовать на всех мероприятиях, проводимых ОКР, на соревнованиях по различным видам спорта, параллельно будут активно вести свои аккаунты в соц. сетях, общаясь с болельщиками.

В скором времени появится и широкий спектр различной лицензионной продукции с Мишкой и Котом: от мягких игрушек до различной спортивной одежды, сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

В июне текущего года талисманы посетят традиционное ежегодное мероприятие ОКР – Олимпийский день, а затем отправятся вместе с Командой России на II Европейские игры, которые пройдут в Минске.



Фото с сайта artlebedev.ru

В настоящее время в социальных сетях появились официальные аккаунты талисманов, в которых любой желающий может предложить свой вариант имен.