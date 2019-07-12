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С Мутко снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх

11:21 12.07.2019
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию экс-министра спорта Виталия Мутко. С него снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

"Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года аннулируется", - цитирует "Интерфакс" постановление суда.

В декабре 2017 года исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогли выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом. Президент ОКР Александр Жуков исключен из состава МОК. Бывший министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко отстранен пожизненно. На ОКР наложен денежный штраф в размере $15 млн.

Темы: Спорт
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Комментарии читателей
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12.07.2019, 16:54
Гость: Правильно,

и заменить пожизненным сроком в "полярной сове".
12.07.2019, 15:22
Гость: ВВВ

А чё он в спортсмены подался?
12.07.2019, 12:39
Гость: Иван Иваныч

Поздравляю искренне нашего " форм май хард" с освобождением от санкций. Все таки с ним связаны лучшие страницы нашего спорта. Сперва он вытащил крылья советов, которые на некоторое время стали топ-клубом. Потом Зенит, с которым был взят кубок УЕФА. Потом блестящая олимпиада в Сочи, оклеветанная американцами, захлебнувшимися в г.... от зависти. Короче функционер он хороший. И даёт результат.
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