С Мутко снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх

11:21

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию экс-министра спорта Виталия Мутко. С него снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

"Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года аннулируется", - цитирует "Интерфакс" постановление суда.

В декабре 2017 года исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогли выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом. Президент ОКР Александр Жуков исключен из состава МОК. Бывший министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко отстранен пожизненно. На ОКР наложен денежный штраф в размере $15 млн.