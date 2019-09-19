«Краснодар» потерпел сокрушительное поражение от «Базеля»

23:05

Вслед за главным футбольным еврокубком, стартовала и Лига Европы. В первом туре группового этапа “Краснодар” сыграл в Швейцарии с местным “Базелем”. И если “Зенит” увез из Франции одно очко, а “Локомотив” и вовсе обыграл грозный “Байер”, то “Краснодар” потерпел сокрушительное поражение со счетом 5-0.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Первый тайм

Хозяева со стартовым свистком включились в игру и дали понять, что “быкам” просто не будет. “Базель” провел ряд опасных атак, а отличиться смог на 9-ой минуте благодаря грубейшей ошибке капитана гостей Александра Мартыновича. Белорус отдал неточную передачу, чем сполна воспользовался Кевин Буа, беспрепятственно добравшись до штрафной и переиграв вратаря Матвея Сафонова. 1-0.

Ближе к середине тайма “Краснодар” смог выровнять игру и создал несколько неплохих моментов. Однако, как это часто случается, когда не забиваешь сам, забивают тебе. На 40-ой минуте Валентин Штокер блестящим разрезающим пасом вывел всё того же Кевина Буа на рандеву с голкипером гостей, швейцарец сумел переиграть Сафонова и оформил дубль. 2-0.

Именно с таким счетом команды ушли на перерыв.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Второй тайм

В самом начале второго тайма Магомед-Шапи Сулейманов не реализовал выход один на один – швейцарцев выручил вратарь Йонас Омлин. Счет мог стать 2-1, но вместо этого получился разгром “быков”.

На 52-ой минуте Лука Дзуффи сделал счет 3-0, а на 55-ой в свои ворота мяч отправил Тонни Вильена. 4-0 и шансов на спасение у гостей не осталось. Оборона “Краснодара” трещала по швам, слишком часто ошибались футболисты российской команды, чтобы рассчитывать на положительный результат.

На 79-ой минуте Ноа Окафор поставил точку в матче – 5-0. Далее команды доигрывали, особо не утруждая себя активными действиями, так как результат матча был предрешен.

“Краснодар” потерпел крупное поражение и ухудшил свои шансы на выход из группы. В следующем туре “быки” на домашнем стадионе будут принимать испанский “Хетафе” и если не смогут взять три очка, ситуация значительно усложнится.



