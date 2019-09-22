СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

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России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

WADA считает, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть историческое и системное употребление допинга российскими спортсменами, пишет издание.

Сообщения поступают на фоне грядущего заседания в Токио, где комитет по соответствию WADA представит исполкому организации отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Заседание запланировано на понедельник, 23 сентября, пишет РБК.

По данным Telegraph, в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств выявленных манипуляций с допинг-пробами. Если будет подтверждено, что представленные данные были подделаны, это может привести к тому, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпиады-2020, сообщили источники издания.

В пятницу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал, что Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

В Олимпийском комитете России эти неофициальные сведения комментировать отказались. «Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать. Мы никогда источники не комментируем, оперируем только официальной информацией в момент её появления. Это уже на протяжении нескольких лет так. Мало ли там кто и что написал? Каждый день кто-то что-то пишет. Если появится официальная по этому поводу информация, тогда да», - сказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов.