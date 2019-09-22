WADA дало России три недели для дачи объяснений манипуляций с данными

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WADA (Всемирное антидопинговое агентсиво) предоставило России три недели, чтобы дать объяснения по поводу возможных манипуляций и несоответствий данных Московской антидопинговой лаборатории о допинг-пробах российских спортсменов, которые WADA получило в январе этого года, сообщает издание sportspressen.dk со ссылкой на главу Института национальных антидопинговых агентств Майкла Аска.

По его словам, у России есть время, чтобы дать ответы на все вопросы. Если же у WADA появятся доказательства того, что данные были подделаны, это должно иметь серьезные последствия для России - наказание дожно понести не только Российское антидопинговое агентство, но и вся страна в целом, полагает Аск.

В пятницу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал, что Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter. Позже появились публикации в СМИ о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде в Токио.