В Кремле объяснили, за что наградили министра спорта Колобкова

18:38

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, за что был награжден орденом Александра Невского глава Минспорта Павел Колобков. Владимир Путин наградил его за успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля затруднился назвать дату, когда был подписан соответствующий указ главы государства, отметив, что "это было какое-то время назад, и это, действительно, связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа министерства спорта.

Песков также уточнил, что министр был награжден до 9 декабря, когда исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта.

Ранее издание Sports.ru сообщило о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского. Как правило указы о награждении подобными орденами публикуются на соответствующих государственных порталах, но указ о награждении Колобкова опубликован не был.