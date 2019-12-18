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В Кремле объяснили, за что наградили министра спорта Колобкова

18:38 18.12.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, за что был награжден орденом Александра Невского глава Минспорта Павел Колобков. Владимир Путин наградил его за успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля затруднился назвать дату, когда был подписан соответствующий указ главы государства, отметив, что "это было какое-то время назад, и это, действительно, связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа министерства спорта.

Песков также уточнил, что министр был награжден до 9 декабря, когда исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта.

Ранее издание Sports.ru  сообщило о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского. Как правило указы о награждении подобными орденами публикуются на соответствующих государственных порталах, но указ о награждении Колобкова опубликован не был.

Темы: Министерство спорта РФ
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 21:42
Гость: петя

Ааа, так это за пенсионную реформу?? Ну так бы и сказали! Все ясно))))))
18.12.2019, 21:17
Гость: А тебе кто об этом рассказал?

Заведующий немецким клубом или сами тевтоны? А может быть слепая баба Ванга или инопланетяне? Слушай, а ты наверно один из выживших тевтонов, бежавший с поля брани быстрее лани?
18.12.2019, 21:13
Гость: А тебе больше бы понравилось

если бы он вошёл в историю в галошах, как заведующий немецким клубом?
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