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Сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

00:17 6.01.2020

Российские хоккеисты стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира (игроки на старше 20 лет), который прошел в Чехии.

В финале россияне уступили команде Канады – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3). В составе сборной России шайбы забросили Никита Александров (30-я минута), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49). У канадцев отличились Дилан Козенс (32), Коннор Макмайкл (50), Барретт Хэйтон (52) и Акил Томас (57).

В матче за третье место команда Швеции обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2.

Темы: Хоккей в России, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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06.01.2020, 00:46
Гость: Иван Иваныч

Хочется сказать: это хоккей и здесь бывает всякое. Но сегодня было не так. Хоккей исчез, когда в третьем периоде судьи начали за уши тащить Каналу. Ладно подправили шайбу ногой в ворота, и это на усмотрение судьи. Но выброс шайбы канадским защитником, который отменили из-за того, что шайба попала в камеру(?!?!?!?), это что? И это в ситуации, когда мы за две минуты могли получить численное преимущество в два игрока и отыграться. Короче канадцев назначили чемпионами.
Но наши мальчишки лучшие. Мы номер один и весь хоккейный мир это увидел.
Что касается игры, то было стратегической ошибкой играть на удержание, при счете 3:1 в нашу пользу. Потом как увеличь отрыв и никакой судья бы не спас канадцев.
Обидно. Я такой серой Канады давно не видел.
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А в общем чемп удался. Всех с серебром!
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