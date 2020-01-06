Сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

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Российские хоккеисты стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира (игроки на старше 20 лет), который прошел в Чехии.

В финале россияне уступили команде Канады – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3). В составе сборной России шайбы забросили Никита Александров (30-я минута), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49). У канадцев отличились Дилан Козенс (32), Коннор Макмайкл (50), Барретт Хэйтон (52) и Акил Томас (57).

В матче за третье место команда Швеции обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2.