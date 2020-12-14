Во Франции двух россиян приговорили к тюрьме за беспорядки на Евро-2016
Французский суд огласил приговор для российских футбольных болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова: они получили три и 10 лет лишения свободы соответственно. Осужденный на три года Ивкин сможет в скором времени выйти на свободу и вернуться в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
Изначально французская прокуратура запрашивала для Ивкина 5 лет тюрьмы, а для Косова — от 14 до 15 лет. Максимальное наказание по статье, по которой привлекались граждане России,— 15 лет.
Пинелли сказал РИА Новости, что его подзащитный уже провел в заключении два года и девять месяцев. Приговор Михаилу Ивкину позволит ему выйти из-под стражи «в ближайшие дни», пояснил юрист.
Ожесточенные столкновения между болельщиками России и Англии произошли в июне 2016 года, в день матча между сборными двух стран. Болельщику «Спартака» Павлу Косову инкриминировали то, что он ударил гражданина Бейча по голове, после чего тот упал на землю.
Ивкин, в свою очередь, ударил лежащего англичанина стулом, утверждает следствие. Сам пострадавший после происшествия потерял память и был частично парализован. Из-за драки футбольных фанатов УЕФА оштрафовал сборную РФ на 150 тысяч евро за «расистское поведение, беспорядки и использование пиротехники».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сербам проиграть 5:0 ! Только что прочитал,не знал.
.все равно
Тренера их уволили за проигрыш Шотландии. Не прошли сербы вперед. Вот такое отношение к делу у них.серьезное.
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Гламурные бездари с астрономическими зарплатами. Бросайте футбол,позорники,идите в дворники
Бездари,играть не умеете,зато стульями бросаетесь,как амер.негры.
Сб.Англии на сегодня одна из трех сильнейших в мире. Что и покажет след.мундиаль))))Привет вашему мученнику Газаеву,пытающемуся из ваших бревен сделать футболистов)))
Внуки шариковых.
Суд французский, суд скорый. Не прошло и 5 лет, как последовал приговор.
Все ясно. Английский Рафик, затеявший драку " неуиноват". И стул который вырвали из его рук, и за это дали ответку, теперь улика против русских. М...зи. Английским фанам позор. Некогда они соблюдали кодекс фанатов, и разбирались между собой, бе полиции. А теперь слизняки.