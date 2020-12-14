Во Франции двух россиян приговорили к тюрьме за беспорядки на Евро-2016

18:06 14.12.2020

Французский суд огласил приговор для российских футбольных болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова: они получили три и 10 лет лишения свободы соответственно. Осужденный на три года Ивкин сможет в скором времени выйти на свободу и вернуться в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Изначально французская прокуратура запрашивала для Ивкина 5 лет тюрьмы, а для Косова — от 14 до 15 лет. Максимальное наказание по статье, по которой привлекались граждане России,— 15 лет.

Пинелли сказал РИА Новости, что его подзащитный уже провел в заключении два года и девять месяцев. Приговор Михаилу Ивкину позволит ему выйти из-под стражи «в ближайшие дни», пояснил юрист.

Ожесточенные столкновения между болельщиками России и Англии произошли в июне 2016 года, в день матча между сборными двух стран. Болельщику «Спартака» Павлу Косову инкриминировали то, что он ударил гражданина Бейча по голове, после чего тот упал на землю.

Ивкин, в свою очередь, ударил лежащего англичанина стулом, утверждает следствие. Сам пострадавший после происшествия потерял память и был частично парализован. Из-за драки футбольных фанатов УЕФА оштрафовал сборную РФ на 150 тысяч евро за «расистское поведение, беспорядки и использование пиротехники».