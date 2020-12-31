Россия победила Швецию на молодежном ЧМ по хоккею

09:29 31.12.2020

Хоккеисты молодежной сборной России победили сборную команду Швеции в заключительном матче группового этапа на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:0, 1:0).

Победный гол состоялся в овертайме.

В составе российской команды голы в основное время провели Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов. В дополнительное время - на 64-й минуте – отличился Марат Хуснутдинов, сделав этот в тот момент, когда соперник играл в меньшинстве.

Для Швеции это поражение стало первым на групповых этапах молодежных чемпионатов мира с 2006 года, отмечает "Интерфакс".

Ранее на нынешнем ЧМ соперники досрочно обеспечили путевку в четвертьфинал.

Россия провела заключительный матч на групповом этапе. В четырех матчах она набрала 8 очков. Остальные участники группы В сыграли по три матча, они располагаются в следующем порядке: Швеция (7 очков), США (6), Чехия (3), Австрия (0).

В четверг сборная Чехии сыграет с Австрией (начало – 22:00 мск), 1 января пройдет игра Швеция – США (начало – 5:30 мск), после чего прояснится итоговое - первое или второе - место сборной России в группе.