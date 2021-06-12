Кот-оракул Ахилл «предсказал» победителя матча ЕВРО Россия — Бельгия

16:29 12.06.2021

Кот-оракул Ахилл из Санкт-Петербурга "сделал прогноз" результата матча между командами России и Бельгии на Евро-2020, который состоится сегодня, 12 июня, в 22:00 по московскому времени в Северной столице.

Прогноз был сделан в Государственном Эрмитаже. Для кота поставили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Ахилл подошел к миске под бельгийским флагом и стал есть корм, сообщает РИА Новости.

Таким образом, победа была "предсказана" бельгийской сборной.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Турнир пришлось перенести в марте 2020 года из-за вспышки COVID-19.

Ахилл зарекомендовал себя как кот-предсказатель на Кубке конфедераций в 2017 году - тогда была стопроцентная предсказываемость, на следующем чемпионате верность гадания была более 70%, рассказала его хозяйка, основательница Музея кошки Анна Кондратьева изданию 78.ru.