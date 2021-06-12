Кот-оракул Ахилл «предсказал» победителя матча ЕВРО Россия — Бельгия
Кот-оракул Ахилл из Санкт-Петербурга "сделал прогноз" результата матча между командами России и Бельгии на Евро-2020, который состоится сегодня, 12 июня, в 22:00 по московскому времени в Северной столице.
Прогноз был сделан в Государственном Эрмитаже. Для кота поставили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Ахилл подошел к миске под бельгийским флагом и стал есть корм, сообщает РИА Новости.
Таким образом, победа была "предсказана" бельгийской сборной.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Турнир пришлось перенести в марте 2020 года из-за вспышки COVID-19.
Ахилл зарекомендовал себя как кот-предсказатель на Кубке конфедераций в 2017 году - тогда была стопроцентная предсказываемость, на следующем чемпионате верность гадания была более 70%, рассказала его хозяйка, основательница Музея кошки Анна Кондратьева изданию 78.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не только этот кот, но и моя хрюшка выбрала корыто с флажком Бельгии, хотя в корыте была одна тощая морковка. В отличие от переполненного корыта с российским флажком!
Там , чтобы в магазин сходить, надо попасть в соседнюю страну. Так что жызнь там богата на события.
Сегодня Дания сенсационно проиграла финнам и тут хитромудрые датчане провели трюк с Эриксоном и матч перенесли на завтра. Странный инцидент сегодня. Уж не зашалил Эриксон& Упал ну и что ? Проблемы с сердцем,тогда нечего делать в спорте. Что-то темная история с Эриксоном. сМотрела матч наших с Бельгией : первый год забил негр,отбивали наши голы тоже негры- мощь европейского,в частности бельгийского футбола держится на неграx. Однако несмотря на это бельгийцы -сильные.
3 -0.
Крайне неуверенно играют,уровень низкий,сразу бросается в глаза,
Всё же надо упразднить сборную,не позориться,не идет футбол годами,нет талантов,тут никакой тренер не поможет
Коментаторы отчаянно надрывно кричали голосами подростков-
Дзюба а а а а))))
Я почти заплякаль,но сдержался.