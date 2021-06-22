Сборная России получит 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020

14:33 22.06.2021

Сборная России по футболу за свое участие в чемпионате Европы получит 10,75 млн евро (около 935 млн рублей).

По правилам УЕФА, каждая команда только за участие в чемпионате получает гарантированно по 9,25 млн евро. За каждую победу на турнире - еще по 1,5 млн евро, за ничью - 750 тысяч евро.

Российским футболистам удалось одержать лишь одну победу - они смогли забросить один гол в ворота сборной Финляндии. Других соперников в своей группе В нам победить не удалось: первый матч с Бельгией наша сборная проиграла со счетом 3:0, вчерашняя игра со сборной Дании завершилась со счетом 4:1 в пользу соперника.

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе B заняла сборная Бельгии, набравшая 9 очков. У Дании, Финляндии и России по 3 очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

При этом главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов назвал игру с Данией лучшей игрой на этом чемпионате. "Сегодня в плане готовности — это была наша лучшая игра. В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили", — сказал Черчесов в эфире телеканала Матч-ТВ.