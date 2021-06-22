Сборная России получит 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020
Сборная России по футболу за свое участие в чемпионате Европы получит 10,75 млн евро (около 935 млн рублей).
По правилам УЕФА, каждая команда только за участие в чемпионате получает гарантированно по 9,25 млн евро. За каждую победу на турнире - еще по 1,5 млн евро, за ничью - 750 тысяч евро.
Российским футболистам удалось одержать лишь одну победу - они смогли забросить один гол в ворота сборной Финляндии. Других соперников в своей группе В нам победить не удалось: первый матч с Бельгией наша сборная проиграла со счетом 3:0, вчерашняя игра со сборной Дании завершилась со счетом 4:1 в пользу соперника.
Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе B заняла сборная Бельгии, набравшая 9 очков. У Дании, Финляндии и России по 3 очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
При этом главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов назвал игру с Данией лучшей игрой на этом чемпионате. "Сегодня в плане готовности — это была наша лучшая игра. В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили", — сказал Черчесов в эфире телеканала Матч-ТВ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну, что ж, хорошие деньги. Вполне достаточно, чтобы каждому купить новую машину, квартиру, дачу и съездить на отдых. Молодцы! - Попинали мячик, - заслужили!
У нас есть клуб любителей футбола или партия болельщиков, любителей пива хотя бы?
Им следует подать коллективный ИСК к сборной России по футболу, скажем, на 22 млн евро - чтобы суд взыскал с них за моральный ущерб.
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Ну или хотя бы там, партия Жириновского...? а, ВВЖ -? что?, в отпуск ушел и штыки в землю? - оправдания, почему и отчего футболисты и хоккеисты играют плохо мы от него слышали, а как научить людей работать? - стимул нужен - и Закон.
А вместо этого, ЛДПР, - именно своими цветами (желто-синими) очень мне напоминает украинские флажки бандеровских националистов, очень это не разумно для имиджа партии ВВЖ, которая и не является по этой причине даже мало -мальски хотя бы авторитетной партией, которая бы могла бы что-то делать. Все у них в застое, и без результата, нет свежих мыслей. Да и мыслителей-то там нет; один Жириновский - да и тот, староват малость...
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Если обалденная зарплата для наших футболеров не является стимулом для победной игры, но служит только для использования ими больших денег на рестораны и женщин (что само по себе и не мало... как в песне поется.. - не мало, но и недостаточно) - то пусть обалденная сумма штрафа (можно нашей ГД издать даже закон такой, а что? - они там многие законы глупые туда-сюда отфутболивают, и много спортсменов там сидят тоже. Так что такой необходимый Закон им следует принять и наказывать. Народ у нас без стимула - норовит всяк гадости делать: то воровать, то отлынивать... Нужен стимул - кнут. Хороший кнут, чтобы слушались.
Черчесова - на мыло, это во-первых. Во-вторых, Дзюбу гнать из футбола и отправить работать в ГД к Валуеву в помощники, а Зобнина отправить работать учителем физкультуры в любую школу. В-третьих, деньги все вернуть УЕФА, а если не получится, направить в фонд помощи больным детям,которым ежедневно позорно собирают с помощью смс сообщений.А в-четвертых нужно с игроков и всех прихлебателей от спорта,кто ездил в составе сборной России на ЕВРО2020, получить подоходный налог в пользу государства по 5миллионов рублей за позорную игру и позор России перед всем футбольным(и не только)миром. Как-то так. И это будет справедливо.
Да, подними свои запасы газеты "Правда".
Бесконечно можно ждать когда рак на горе свистнет, когда петух яйцо снесет и когда сборная России выиграет чемпионат по футболу