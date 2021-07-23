Главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин

Валерий Карпин назначен на должность главного тренера российской футбольной сборной. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Подписание контракта назначено на 26 июля, условия уже согласованы, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Валерий Карпин является действующим тренером ФК "Ростов", который он возглавил в 2017 году. В течение ближайшего полугода он будет совмещать работу в клубе и в сборной. 

Президент РФС Александр Дюков отметил, что Карпин не только один из лучших футболистов своего поколения, но и тренер с большим опытом. За свою тренерскую карьеру 52-летний Карпин руководил московским "Спартаком", испанской "Мальоркой" и "Торпедо" из Армавира. "Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", - заявил Дюков.

Ближайшая задача, кторая стоит перед новым тренером, - подготовка команды команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

8 июля после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу был расторгнут контракт со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную РФ с августа 2016 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.07.2021, 22:50
    Гость: Анна

    Он играть в футбол не умеет. Надо ценить умение играть в футбол,а нето что этот мальчик красиво и жалостливо плакал в 2002г. Не люблю нытиков и не уважаю их. И ничему он не научит. Потому что сам -неумеха.Не Пусть играют в лапту,а не футбол. Пусть не отбираются в Катар.Нечего позорится ни футболистам,ни Карпину.

  2. 23.07.2021, 22:48
    Гость: Анна

    Самый лучший был Капелло. А этот сам в футбол играть не умеет ИГРАЙТЕ ЛУЧШЕ В ЛАПТУ. Ничем не лучше Черчесова .Это точно.

  3. 23.07.2021, 22:31
    Гость: Иван Иваныч

    Сейчас фильм о нем идёт. Конечно он личность, хотя бы как футболист. Но он явно неврастеник. Запустил водой в судью, дёрганый, жёсткий. Может такой и нужен, навести порядок. Но почему у нас мудрецов не допускают, вроде Бердыева и Сёмина.

  4. 23.07.2021, 21:44
    Гость: Новый вызов

    Ну, этот "тренер" развалит сборную окончательно. Как игрок был чудесный, а как тренер....тренеришка...

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