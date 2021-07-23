Главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин

21:25 23.07.2021

Валерий Карпин назначен на должность главного тренера российской футбольной сборной. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Подписание контракта назначено на 26 июля, условия уже согласованы, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Валерий Карпин является действующим тренером ФК "Ростов", который он возглавил в 2017 году. В течение ближайшего полугода он будет совмещать работу в клубе и в сборной.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что Карпин не только один из лучших футболистов своего поколения, но и тренер с большим опытом. За свою тренерскую карьеру 52-летний Карпин руководил московским "Спартаком", испанской "Мальоркой" и "Торпедо" из Армавира. "Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", - заявил Дюков.

Ближайшая задача, кторая стоит перед новым тренером, - подготовка команды команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

8 июля после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу был расторгнут контракт со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную РФ с августа 2016 года.