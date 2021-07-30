Виталина Бацарашкина принесла России десятое золото ОИ-2020

10:00 30.07.2021

Россиянка Виталина Бацарашкина принесла сборной России десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Спортсменка оказалась лучшей в стрельбе из пистолета с 25 метров, победив в финале кореянку Ким Минджун.

Обе спортсменки набрали в финале по 38 очков, победитель определилялся в перестрелке, лучшей оказалась россиянка.

Бронзовым призером стала китаянка Сяо Цзяжуйсюань.

Для Бацарашкиной это уже вторая золотая медаль на этих Играх. Ранее она победила на соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции десять метров, а также стала серебряным призером в миксте с Артемом Черноусовым.

В активе сборной России теперь десять золотых, двенадцать серебряных и девять бронзовых медалей — это четвертое место в общем зачете.