Виталина Бацарашкина принесла России десятое золото ОИ-2020

Виталина Бацарашкина

Россиянка Виталина Бацарашкина принесла сборной России десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Спортсменка оказалась лучшей в стрельбе из пистолета с 25 метров, победив в финале кореянку Ким Минджун.

Обе спортсменки набрали в финале по 38 очков, победитель определилялся в перестрелке, лучшей оказалась россиянка.

Бронзовым призером стала китаянка Сяо Цзяжуйсюань.

Для Бацарашкиной это уже вторая золотая медаль на этих Играх. Ранее она победила на соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции десять метров, а также стала серебряным призером в миксте с Артемом Черноусовым.

В активе сборной России теперь десять золотых, двенадцать серебряных и девять бронзовых медалей — это четвертое место в общем зачете.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2021, 15:31
    Гость: Иван Иваныч

    Сегодня валидольный день. Четыре финала, два золота и два серебра. В стрельбе из лука и командной шпаге мы серебрянные. Чудесный день. У американцев не выдерживают нервы, и они привычно начинают вонять.

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Россия будет платить пенсии мигрантам из Таджикистана
Не оправдываться, а наступать: чему можно поучиться у Израиля в реальной политике
«В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы "национальность". Но какая же все-таки графа нужна? Национальность, народ или идентичность?»
Митинг в поддержку Владимира Путина © KM.RU, Кирилл Зыков
Выкормыши крысиного питомника Селигера обустраивают свои «патриотические» гнездышки на Западе
Избранное
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков оценил строительство городка для миротворцев в Карабахе
Шпинат. Почему это растение - настоящая кладезь витаминов?
За все ответит жертва: малолетние правонарушители держат в страхе города и школы
Рассмотрение нового закона о такси в ГД: перемены на грани фола
Ичкерия и Украина: напрашивающиеся параллели
Непогода нынче в моде: кому и за что мстят «хляби небесные» на юге России
Кинопремьера «Зоя»: Развенчание развесистой лжи
Топ-5 методик закаливания для крепкого иммунитета
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»
Благотворительность на костях: спасали жертв насилия или наживались на чужой беде?
В ЦАР считают Россию другом и рады военной и гуманитарной помощи