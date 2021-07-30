Виталина Бацарашкина принесла России десятое золото ОИ-2020
Россиянка Виталина Бацарашкина принесла сборной России десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Спортсменка оказалась лучшей в стрельбе из пистолета с 25 метров, победив в финале кореянку Ким Минджун.
Обе спортсменки набрали в финале по 38 очков, победитель определилялся в перестрелке, лучшей оказалась россиянка.
Бронзовым призером стала китаянка Сяо Цзяжуйсюань.
Для Бацарашкиной это уже вторая золотая медаль на этих Играх. Ранее она победила на соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции десять метров, а также стала серебряным призером в миксте с Артемом Черноусовым.
В активе сборной России теперь десять золотых, двенадцать серебряных и девять бронзовых медалей — это четвертое место в общем зачете.
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Сегодня валидольный день. Четыре финала, два золота и два серебра. В стрельбе из лука и командной шпаге мы серебрянные. Чудесный день. У американцев не выдерживают нервы, и они привычно начинают вонять.
Какое счастье, для тех кто живёт на пенсию или минималку.