Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который проходил в Таллине. Она впервые в своей карьере завоевала зоолото чемпионата Европы.

Второе и третье места также заняли наши спортсменки — Анна Щербакова и Александра Трусова.

Все три спортсменки - воспитанницы Этери Тутберидзе.

На счету российских спортсменов на чемпионате Европы в Таллине - 9 наград (4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые). Они выиграли все золотые медали. В женском одиночном катании, какуказано выше, золото завоевала Камила Валиева, в мужском одиночном катании - ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк, в парном катании - воспитанники Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - ученики Александра Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.01.2022, 13:39
    Гость: Бойся данайцев дары приносящих

    Показали кузькину мать Европе !
    ///////////////

    Как тотак , бонбы ятомные у нас тоже есть, осталось научиться мерсы лепить , комбайны делать да стиралки .Воды в Байкале по горло.

  3. 16.01.2022, 12:49
    Гость: Проходчик .

    Молодцы , девушки ! Показали кузькину мать Европе ! Спасибо за яркие выступления !

  4. 16.01.2022, 12:23
    Гость: Алевтина

    Этери Тутберидзе - это "золотая антилопа" фигурного катания! Супер-тренер! Уникальное сокровище! Так уметь работать и любить свою профессию!Надо бы наградить Этери Тутберидзе Звездой Героя России,она этого достойна.

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