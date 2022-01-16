Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который проходил в Таллине. Она впервые в своей карьере завоевала зоолото чемпионата Европы.
Второе и третье места также заняли наши спортсменки — Анна Щербакова и Александра Трусова.
Все три спортсменки - воспитанницы Этери Тутберидзе.
На счету российских спортсменов на чемпионате Европы в Таллине - 9 наград (4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые). Они выиграли все золотые медали. В женском одиночном катании, какуказано выше, золото завоевала Камила Валиева, в мужском одиночном катании - ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк, в парном катании - воспитанники Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - ученики Александра Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Показали кузькину мать Европе !
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Как тотак , бонбы ятомные у нас тоже есть, осталось научиться мерсы лепить , комбайны делать да стиралки .Воды в Байкале по горло.
это еще на допинг не проверяли однако.
Молодцы , девушки ! Показали кузькину мать Европе ! Спасибо за яркие выступления !
Этери Тутберидзе - это "золотая антилопа" фигурного катания! Супер-тренер! Уникальное сокровище! Так уметь работать и любить свою профессию!Надо бы наградить Этери Тутберидзе Звездой Героя России,она этого достойна.