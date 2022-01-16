Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

11:17 16.01.2022

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который проходил в Таллине. Она впервые в своей карьере завоевала зоолото чемпионата Европы.

Второе и третье места также заняли наши спортсменки — Анна Щербакова и Александра Трусова.

Все три спортсменки - воспитанницы Этери Тутберидзе.

На счету российских спортсменов на чемпионате Европы в Таллине - 9 наград (4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые). Они выиграли все золотые медали. В женском одиночном катании, какуказано выше, золото завоевала Камила Валиева, в мужском одиночном катании - ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк, в парном катании - воспитанники Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - ученики Александра Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов.