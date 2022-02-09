В допинг-пробе Валиевой не нашли следов наркотиков
В допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой не найдено наркотических средств. Об этом «РБК Спорт» рассказал источник, знакомый с ситуацией, а также собеседник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«В допинг пробе, взятой в декабре у Валиевой, не нашли никаких наркотических средств. Речь идет о триметазидине, в минимальных пропорциях», — заявил один из собеседников. Информацию подтвердил второй источник.
Ранее 9 февраля издание Inside the Games заявило, что причиной задержки награждения золотыми медалями российской команды по фигурному катанию стал допинг-тест Камилы Валиевой. Издание сообщало, что еще одной проблемой в данном случае является возраст спортсменки. Ей еще нет 16 лет, а потому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил. Именно этим обстоятельством и вызвано затянувшееся разбирательство.
По информации Inside the Games, в настоящее время несколько групп юристов пытаются найти выход из проблемы. Отмечается, что решение может быть принято уже в четверг, 10 февраля. Издание подчеркнуло, что Валиева может избежать серьезного наказания именно в силу ее возраста.
Между тем собеседники издания The Guardian рассказывали, что обнаруженное при допинг-тесте вещество не способно повлиять на результаты спортсмена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Извращенные формы травли наших спортсменов.
Норвежские "астматики" никого никогда не смущали ни в какой Вада, их просто не видели в упор, когда они прямо на старте брызгали себе в рот из ингалятора и потом всех обгоняли на лыжне.
Зато наших затравили за мельдоний, по сути, препарат, помогающий спортсменам сберечь здоровье. Но его аналог, Л-карнитин применять было можно, главное - оформить "терапевтическое исключение", т.е. одним - все можно, другим - нельзя, хотя всем понятно, что это двойные стандарты.
Трудно было пережить катание Валиевой, как только их всех родимчик не хватил! Уже испортили этот вид спорта, сделав его в 1000 раз скучнее своими правилами, введёнными исключительно для борьбы с превосходством русской школы фигурного катания, но русские как-то умудрились сохранить зрелищность этого вида спорта, его художественную ценность!
Ни для кого не секрет, что без наших фигуристов скука была бы тотальной, а развитие остановилось бы! Кто бы стал смотреть такие соревнования? Но находятся экземпляры, требующие просто убрать из олимпийской программы фигурное катание из-за постоянно выигрывающих русских. Да кому она тогда будет нужна, эта зимняя Олимпиада? Кто будет смотреть эти трансляции? И без этого число зрителей упало! Потом что противно, эти скандалы, травля, клевета, отношение к спортсменам как к гладиаторам, когда проще было бы разрешить ВСЕМ препараты, восстанавливающие силы и защищающие сердце от перегрузок, и все были бы в равных условиях! Все по-честному!
Ну, если в МОКе и в ВАДЕ типа знали давно об этой якобы подозрительной пробе, то какого хрена тогда допустили спортсменку к олимпиаде?
Вывод: Заранее подмешали ей дозу лекарства где-нибудь на соревнованиях итп.
Они, явно, эту провокацию готовят на профессиональном уровне. Впрочем, надо было заранее этого ожидать.
Происходит гнусная охота за юными российскими фигуристками, а д-лбаный МОК и Вада этой травлей руководят.
Подозрительная проба почему-то обнаружирлась когда российские фигуристы наголову разбили соперников.
Тренероваться надо лучше, господа соперники, а не гадости устраивать проигравши.
Камила, ты лучшая! :)
гопника у президента России.
До ВВП партнеры дотянуться не могут, вот и воюют с пятнадцатилетними девочками. Гадят и уничтожают лучших, как в их методичке прописано.
никто нас уважать не будет.