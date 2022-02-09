В допинг-пробе Валиевой не нашли следов наркотиков

© KM.RU, Кирилл Зыков

В допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой не найдено наркотических средств. Об этом «РБК Спорт» рассказал источник, знакомый с ситуацией, а также собеседник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«В допинг пробе, взятой в декабре у Валиевой, не нашли никаких наркотических средств. Речь идет о триметазидине, в минимальных пропорциях», — заявил один из собеседников. Информацию подтвердил второй источник.

Ранее 9 февраля издание Inside the Games заявило, что причиной задержки награждения золотыми медалями российской команды по фигурному катанию стал допинг-тест Камилы Валиевой. Издание сообщало, что еще одной проблемой в данном случае является возраст спортсменки. Ей еще нет 16 лет, а потому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил. Именно этим обстоятельством и вызвано затянувшееся разбирательство.

По информации Inside the Games, в настоящее время несколько групп юристов пытаются найти выход из проблемы. Отмечается, что решение может быть принято уже в четверг, 10 февраля. Издание подчеркнуло, что Валиева может избежать серьезного наказания именно в силу ее возраста.

Между тем собеседники издания The Guardian рассказывали, что обнаруженное при допинг-тесте вещество не способно повлиять на результаты спортсмена.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2022, 03:35
    Гость: Обычная зависть приняла

    Извращенные формы травли наших спортсменов.

    Норвежские "астматики" никого никогда не смущали ни в какой Вада, их просто не видели в упор, когда они прямо на старте брызгали себе в рот из ингалятора и потом всех обгоняли на лыжне.

    Зато наших затравили за мельдоний, по сути, препарат, помогающий спортсменам сберечь здоровье. Но его аналог, Л-карнитин применять было можно, главное - оформить "терапевтическое исключение", т.е. одним - все можно, другим - нельзя, хотя всем понятно, что это двойные стандарты.

    Трудно было пережить катание Валиевой, как только их всех родимчик не хватил! Уже испортили этот вид спорта, сделав его в 1000 раз скучнее своими правилами, введёнными исключительно для борьбы с превосходством русской школы фигурного катания, но русские как-то умудрились сохранить зрелищность этого вида спорта, его художественную ценность!

    Ни для кого не секрет, что без наших фигуристов скука была бы тотальной, а развитие остановилось бы! Кто бы стал смотреть такие соревнования? Но находятся экземпляры, требующие просто убрать из олимпийской программы фигурное катание из-за постоянно выигрывающих русских. Да кому она тогда будет нужна, эта зимняя Олимпиада? Кто будет смотреть эти трансляции? И без этого число зрителей упало! Потом что противно, эти скандалы, травля, клевета, отношение к спортсменам как к гладиаторам, когда проще было бы разрешить ВСЕМ препараты, восстанавливающие силы и защищающие сердце от перегрузок, и все были бы в равных условиях! Все по-честному!

  2. 10.02.2022, 02:34
    Гость: Wrangell

    Ну, если в МОКе и в ВАДЕ типа знали давно об этой якобы подозрительной пробе, то какого хрена тогда допустили спортсменку к олимпиаде?
    Вывод: Заранее подмешали ей дозу лекарства где-нибудь на соревнованиях итп.
    Они, явно, эту провокацию готовят на профессиональном уровне. Впрочем, надо было заранее этого ожидать.
    Происходит гнусная охота за юными российскими фигуристками, а д-лбаный МОК и Вада этой травлей руководят.
    Подозрительная проба почему-то обнаружирлась когда российские фигуристы наголову разбили соперников.
    Тренероваться надо лучше, господа соперники, а не гадости устраивать проигравши.
    Камила, ты лучшая! :)

  4. 10.02.2022, 02:22
    Гость: Ну-ну

    До ВВП партнеры дотянуться не могут, вот и воюют с пятнадцатилетними девочками. Гадят и уничтожают лучших, как в их методичке прописано.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Официальный срыв Минских соглашений: чем киевский режим отличается от террористических группировок?
Зимняя Олимпиада-72 в Саппоро - сборная СССР вне конкуренции
Леонид Ивашов. Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации
Ученики Геббельса: как американцы «создают российскую агрессию»
Избранное
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Убит один из руководителей израильской разведки, руководивший ликвидацией иранского физика-ядерщика
«Позорный тренд Перестройки: примерно с 1988 года в советской "моде" - в данном случае именно в кавычках - возникло странное явление»
«Чуткая власть» против власти бандитской 
Чем лечить грипп и ОРВИ у малышей
Скромный помощник для молодости и красоты
Накрутка Инстаграм: важность подписчиков и лайков сегодня
Сергей Черняховский. Кудрин и цинизм
«Со смыслом мы сами разобрались, пока четверть века назад за Ельцина топили на Красной площади»
«В отсутствии образа будущего Лукашенко и Путин близнецы-братья, просто у нас больше масштаб экономики и социальная инерция»