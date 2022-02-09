В допинг-пробе Валиевой не нашли следов наркотиков

20:22 9.02.2022

В допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой не найдено наркотических средств. Об этом «РБК Спорт» рассказал источник, знакомый с ситуацией, а также собеседник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«В допинг пробе, взятой в декабре у Валиевой, не нашли никаких наркотических средств. Речь идет о триметазидине, в минимальных пропорциях», — заявил один из собеседников. Информацию подтвердил второй источник.

Ранее 9 февраля издание Inside the Games заявило, что причиной задержки награждения золотыми медалями российской команды по фигурному катанию стал допинг-тест Камилы Валиевой. Издание сообщало, что еще одной проблемой в данном случае является возраст спортсменки. Ей еще нет 16 лет, а потому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил. Именно этим обстоятельством и вызвано затянувшееся разбирательство.

По информации Inside the Games, в настоящее время несколько групп юристов пытаются найти выход из проблемы. Отмечается, что решение может быть принято уже в четверг, 10 февраля. Издание подчеркнуло, что Валиева может избежать серьезного наказания именно в силу ее возраста.

Между тем собеседники издания The Guardian рассказывали, что обнаруженное при допинг-тесте вещество не способно повлиять на результаты спортсмена.