Дмитрий Нагиев: «Стиль стараюсь не терять в любой ситуации!»

Эпатажный и яркий, смешной и лиричный, скандальный и высоконравственный, – и это всё о нем

Его путь к успеху не был усыпан розами, и всё, чего он добился – результат упорного многолетнего труда. Сегодня Дмитрий Нагиев не только востребованный телеведущий, он снимается в кино и играет в театре, и его график расписан по минутам. Брутальный стиль Нагиева сводит с ума поклонниц, а у представителей сильного пола вызывает зависть и стремление подражать.

Дмитрий родился и вырос в семье с достатком ниже среднего. Папа и мама никакого отношения к кино и театру не имели. Его отец – выходец из Средней Азии, из оседлых арабов. Семья жила в Ленинграде – папа работал на Ленинградском оптико-механическом заводе, мама, доцент-филолог, преподавала иностранные языки. Нагиевы тогда балансировали на грани крайней бедности.

В третьем классе Диму отвели в секцию – он занимался дзюдо и самбо. Спустя полгода Нагиева выгнали со словами: «Заберите вашего сына, у него постоянно текут сопли». Но потом мальчик вернулся и занял призовое место на городском чемпионате. Свое исключение ребенок не забыл и сказал тренеру: «Вы меня не помните? Вы выгнали меня за то, что у меня текли сопли». На что тот ответил: «У каждого в жизни бывают ошибки. Поздравляю, что теперь у тебя сопли не текут». Кстати, позже Дмитрий получил мастера спорта по самбо.

От фарцовщика до артиста

После школы Нагиев окончил Электротехнический институт имени В. И. Ульянова, а потом отправился защищать родину. Не то чтобы Дмитрий рвался служить в армии, он угодил туда, когда его «взяли» с валютой. Дело в том, что Нагиев, будучи совсем юным, уже старался заработать свои первые деньги. «Я фарцевал. Я дитя знаменитой питерской «Галеры», прошел всё, что описывает Михаил Веллер в «Легендах Невского проспекта», – вспоминает актер. Он залетал в автобус с финнами, скупал вещи и продавал их потом на «Галере», знаменитой питерской толкучке. Ну а после того, как будущую знаменитость «повязали», оставалось два варианта: под следствие или в армию.

Впечатления от службы актер выразил так: «Съел за всю армию 17 метров вареной селедки с перловой кашей». Шутки шутками, но в одном интервью Нагиев всё же проговорился – в армии ему досталось, и он вернулся оттуда с отбитыми почками, сломанным носом и без зубов.

После такого испытания Дмитрий решил, что без актерства ему просто не жить. Конкурс на курс был очень высокий, и всё же будущий артист обошел 155 претендентов. Так началась учеба в Ленинградском театральном институте имени Черкасова, которая была отнюдь не легкой. Так, после первого курса мастер даже грозился выгнать студента, чего, к счастью, не произошло.

Еще во время учебы Нагиев начал работать по специальности, выступая на сцене Питерского театра «Время». Театр тогда сотрудничал с немцами, которые на выпускном спектакле подбирали себе троих человек. В их число попал и Дмитрий. После этого актер проработал целых два года во Франкфурте на Майне, набираясь жизненного и актерского опыта.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Такие разные роли

Вернувшись из Германии, Дмитрий оказался на радио «Модерн». А затем вышла в свет юмористическая программа с участием Роста и Нагиева «Осторожно, Модерн!». Весь проект был завязан на двух актерах, их шутках и историях. Некоторые смешные диалоги для сценариев придумал именно Нагиев, делая сценки еще более комичными, и эти его фразы даже стали крылатыми.

Многие до сих пор с ностальгией вспоминают о «Модерне», сожалея, что эксцентричный тандем Нагиев-Рост прекратил своё существование. Среди поклонников Нагиева есть и те, кто считают, что незабываемый прапорщик Задов – его творческий потолок. Но дело в том, что сам Дмитрий так не думал и не думает – ему стало тесно в «Модерне», и он пошел дальше, стараясь развиваться и пробовать себя в чем-то новом. Как у него это получается – вопрос второй, но само по себе это достойно как минимум уважения.

Конец прошлого века стал очень продуктивным для Нагиева – он начал появляться в фильмах, ломая свое привычное для зрителей амплуа комика. Играл и чеченского командира, и киллера и следователя. Даже в нашумевшем сериале «Мастер и Маргарита» отличился, сыграв барона Майгеля и Иуду. Кроме кино, Дмитрий Нагиев активно работает в театре. «Кыся», «Милашка» и «Декамерон» – все эти спектакли с его участием неизменно пользуются успехом у публики.

Ему часто приходилось доказывать, «кто такой Нагиев на самом деле». Как после прапорщика Задова Дмитрий доказывал, что он может быть Вахтангом Маргеладзе в «Кроте» и еще что-то играть, так и после популярной программы «Окна», когда он выходил на сцену, всё равно из зала слышалось: «Окна» давай!»

Фото с сайта kino-teatr.ru

Заботливый семьянин и отец

О личной жизни Нагиев предпочитает не распространяться. О точном количестве романов этого любимца женщин история умалчивает. Известно лишь, что с Алисой Шер (настоящее ее имя Алла Щелищева) актер прожил восемнадцать лет. Годы совместной жизни с Дмитрием оставили у нее столь сильное впечатление, что она написала книгу «Я была женой Нагиева».

Когда у них с Алисой родился сын Кирилл, Дмитрию было всего двадцать лет с небольшим. Несмотря на то, что сам он тогда учился, да еще и подрабатывал, новоявленный отец всегда находил время, чтобы помочь жене с пеленками, а по ночам вставал к плачущему малышу. В материальном плане приходилось нелегко, и после окончания ЛГИТМИКа, Дмитрий брался за любую работу – работал швейцаром и торговал бутербродами на улице. Его бесконечная любовь к сыну и забота о нем вознаграждены сполна – даже после развода родителей отец остался для Кирилла очень близким человеком. Кирилл пошел по отцовским стопам, получил актерскую профессию и играет в одном спектакле с Нагиевым.

Официально Алиса Шер и Дмитрий Нагиев разошлись лишь в 2010-м, тогда как фактически перестали жить вместе гораздо раньше. Пару лет спустя СМИ стали мелькать слухи о возможных переменах в личной жизни Нагиева – появлялась информация, что он снова собирается жениться. Позже Дмитрий подтвердил, что свадьба, возможно, все же будет, но имя избранницы так и не назвал. Возможно, всё дело в старательно культивируемом Дмитрием имидже холостяка – он просто не хочет, чтобы его считали семейным человеком. Однако любовь в его жизни, несомненно, присутствует. Разве может быть иначе, если он говорит: «Лучшая компания – это любимая женщина рядом!»

«Жертва моды»

Многие, общаясь с Нагиевым, признаются, что не могут его понять. Он часто провоцирует собеседника, его юмор – довольно жесткий, часто на грани фола. Это подлинная суть актера или придуманный им образ? Одно можно сказать точно – он фанатичный трудоголик и настоящий профессионал.

Ему мало просто отыграть интересный спектакль – он работает над тем, чтобы представление становилось просто грандиозным событием. «Я должен видеть много зрительских глаз, – говорит Нагиев. – Высокое искусство — невысокое, для меня неважно. Я не боюсь комедии. Я боюсь банальности».

Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru

Его повседневные образы и образы для торжеств досконально продумываются заранее. Шапочка и черные очки или майка под пиджак – всё решается Нагиевым каждый раз, когда он выходит из дома. Для него это определенная «работа» над имиджем, на которую он готов потратить время. И не важно, куда он идет – это может быть пафосное вручение премий или обычное интервью. «Я не из тех, кто зависает на одежде, но стиль стараюсь не терять в любой ситуации», – говорит артист.

Порой он пускается в эксперименты с внешностью: может отрастить волосы или подстричься почти под ноль. Так, однажды стал блондином. Он вообще любит спокойные тона, ближе к белому, даже интерьер в его доме оформлен в этом духе. Всё очень светлое, кроме спальни с красными стенами, про которую он объясняет: ему так лучше засыпается.

По его словам, за внешностью Дмитрий следит не очень строго: «Спортом я занимаюсь нерегулярно, а с диетологами вообще никогда не общался. Если честно, у меня два кумира – на разные случаи жизни. Когда я хожу в спортзал, мой кумир – Тарзан, а когда ем после шести вечера – Саша Цекало».

Кстати, к своему стилю в одежде Нагиев тоже относится весьма критично. «Я жертва моды и отсутствия вкуса», – шутит артист.