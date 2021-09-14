Что такое центр дополнительного профессионального образования?

Нет предела совершенствованию.

Действительно, это относится не только к учащимся в вузах или школах, это относится так же к людям, имеющим уже специальность. В этой статье мы поговорим про то, зачем нужен центр дополнительного профессионального образования, да и в целом, зачем человеку необходимы курсы повышения квалификации.

Что такое центр дополнительного профессионального образования?

Центр дополнительного профессионального образования – это то место, куда приходят специалисты различного уровня для того, чтобы усовершенствовать уже приобретенные ранее навыки. МУЦ ДПО «Образовательный стандарт» предоставляет не только очные, но и заочные образовательные услуги, которые идеально вписываются в рабочий график любого человека. Дистанционное обучение позволяет обучающемуся грамотно планировать свой день и слушать лекции в свободное для него время.

Какие услуги предоставляет данное учебное заведение?

В список предлагаемых образовательных услуг входят следующее:
1. Курсы повышения квалификации;
2. Подготовка кадров к получению новой квалификации ( именуемая профессиональной переподготовкой);
3. Циклы Непрерывного Медицинского Обрaзовaния;
4. Aттестация НAКС (относится к сварщикам);
5. Охрaнa труда и пожaрно-технический минимум и так далее.

Зачем нужны курсы повышения квалификации?

С каждым годом приходят все больше и больше высококвалифицированных специалистов в различные профессиональные области. Но мир меняется, в связи с этим, предыдущий рабочий опыт и знания могут терять свою актуальность. Для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, необходимо периодически повышать свою квалификацию. Как мы знаем, именно на специалистах строится вся экономика, ведь человеческий ресурс – это базис любого производства. Если знания сотрудника стоят на месте, то стоит бизнес, производство и так далее. Благодаря курсам повышения квалификации, можно вывести компанию на новый уровень, ведь благодаря новым теоретическим и практическим навыкам, повышается эффективность рабочего процесса.

Необходимо так же отметить, что при наличии сертификата о наличии дополнительного образования, в том числе, о наличии курсов повышения квалификации, человек – он же специалист – сразу же поднимается в глазах работодателя. К слову, работник может быть претендентом на личностном повышении, или повышении заработной платы.
 

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