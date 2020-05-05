Рыбалка на тайменя - секреты эффективной ловли речного тигра

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Наверное, ни об одной рыбе не ходит столько легенд, как о таймене

Эвенкийские предания говорят о таймене как о хозяине всех рыб, таймень считался помощником и охранником шаманов. Впрочем, и в современных публикациях, посвящённых этому удивительному созданию, факты соседствуют с мифами. То прочитаешь о чудовищном трёхтонном таймене, то наткнешься на историю о том, как таймень съел собаку или даже утащил под воду человека…

Фото с сайта wildfauna.ru

Легенды не возникают на пустом месте. Пусть в историях о таймене есть некоторые преувеличения, он и в самом деле – огромный, сильный и при этом очень красивый хищник, настоящий хозяин рек.

Особенности ловли тайменя

Главная особенность ловли этой почти сказочной рыбы связана с местами её обитания. В наши дни, когда таймень едва ли не уничтожен бесконтрольным ловом, рыбы достойных размеров встречаются там, где протекают Амур, Лена, Енисей и расположилось озеро Байкал. Но в тех местах, куда добраться легко, вероятность выловить царь-рыбу очень мала. За тайменем нужно отправляться в самую настоящую глушь, куда в самом прямом смысле не ступала нога человека.

Этого сильного, но, можно сказать, капризного хищника, устраивает далеко не любая река: таймень живёт только в чистой воде. А значит, бесполезно рассчитывать на ловлю тайменя в районах крупных городов – на сотни километров вокруг больших человеческих поселений тайменя не найти. То же можно сказать о регионах Сибири, где добывалось или добывается золото.

В охоте на тайменя помогает знание его привычек, в частности, любовь рыбы к холодной воде, чистой и быстрой. Поэтому, чем севернее, тем больше вероятность встречи с тайменем. Но при этом забираться за полярный круг смысла нет. Климат тайменю не подходит, да и кормиться там особо нечем.

Нужно также иметь в виду, что таймень по характеру «индивидуалист»: хозяевам рек не пристало собираться в стаи. Обычно таймени живут в одиночку или парами, днём прячась под порогами или в глубоких протоках. За добычей таймень выходит поздно вечером или ночью, но если погода сумрачная, то таймени могут подниматься из своих укрытий и в дневное время. Так что плохая погода – шанс для рыбака.

Сахалинский таймень, занесённый сегодня в Красную книгу - прародитель всех лососёвых рыб. По данным ряда исследований, возраст его насчитывает 40 миллионов лет. В сравнении с ним сибирский таймень – просто юноша: этой разновидности тайменя возникла всего лишь 18 миллионов лет.

Как ловить тайменя

Чтобы понять, как ловить тайменя, следует снова обратиться к его привычкам и особенностям. Большой и даже огромной рыбе требуется немалое количество пищи. Хищный таймень питается, в основном, более мелкими рыбами, хотя не брезгует и мелкими животными: мышами, крысами, - переплывающими реку.

К слову сказать, на этой особенности основывается один из старейших приёмов поимки тайменя – на мышь, или «на мыша», как говорят рыбаки.

Соответственно, если река богата некрупной рыбой,- это верный сигнал того, что здесь обитает таймень. Ещё точнее помогает рыбаку «прицелиться» наличие разного рода препятствий, где скапливается живой рацион тайменя: пороги, гряды камней, водовороты… Рыбацкая мифология повествует также, что таймень выбирает красивые места, так что тайменя ищут там, где есть, к примеру, плёсы, стрелки, большие пороги, скалы и подобные чудеса сибирских рек.

Потребность тайменя в большом количестве еды сформировала представление о жадности этой рыбы. Так называемая жадность тайменя, пожалуй, главное, что помогает рыбаку и позволяет справиться с хозяином рек при помощи обычного, хотя и достаточно прочного, спиннинга с приманкой.

Способы ловли тайменя

Сегодня самой распространённой снастью для ловли тайменя является уже упомянутый спиннинг. Приманкой чаще всего служат всевозможные блесны, пользуются популярностью также воблеры, а также упомянутые «мыши», в наши дни, разумеется, искусственные.

В отличие от ловли на блесну, при использовании «мыши» катушку спиннинга крутя очень медленно: нужно создать впечатление, что и в самом деле через реку переправляется какое-то мелкое животное.

Конечно же, способы ловли тайменя не ограничиваются рыбалкой на спиннинг. Сегодня, например, среди любителей спортивной рыбалки приобрела популярность весьма захватывающая ловля тайменя нахлыстом.

Интересен способ ловли тайменя на дорожку, имеющий наибольшее распространение на Урале. Ловля на дорожку осуществляется с лодки, на ходу. Хорошо сделанная дорожка плывёт за лодкой, поворачиваясь с боку на бок, так что таймень принимает её за живую добычу.

Местными рыбаками используются и другие, довольно многочисленные способы охоты на тайменя: бредень, невод, удочка…

Фото с сайта pixabay.com

Ловля тайменя на спиннинг

При ловле тайменя на спиннинг, прежде всего, нужно учитывать, что придётся иметь дело с сильным соперником, так что требования к оснастке очень высоки. Это относится ко всем деталям: и к самому спиннингу, и к катушке, и к леске либо к шнуру.

При выборе спиннинга нельзя оставлять без внимания и пропускные кольца – они также должны быть самыми прочными. Любой охотник на тайменя вспомнит, как речной хозяин ломает спиннинги, разгибает кольца и перекусывает, казалось бы, мощные крючки.

Толщина лески должна быть не меньше, чем полсантиметра, и запас её на катушке нужно иметь немалый – метра полтора. Такой запас нужен на тот случай, если борьба с царь-рыбой окажется затяжной.

Ловля тайменя на удочку

Ловлю тайменя на удочку нельзя отнести к самым распространённым способам. Говорят даже, что на удочку таймень клюёт не каждый год. Известно также, что таймень плохо заглатывает приманку, а значит, часто срывается с крючка.

В качестве насаживаемой на крючок приманки используют мелкую рыбёшку, к примеру, плотву. Уральские рыбаки также насаживают по три червяка, но идеальной приманкой при ловле тайменя удочкой они считают лягушку.

Весной на Алтае ловят тайменей донными удочками, часто с колокольчиками, насадкой при такой рыбалке также служат рыбки, крупные червяки или лягушки. У ангарских рыболовов популярны донные удочки с катушкой, крупным поплавком и целой гирляндой грузил.

Ловля тайменя сетями

Рыболовные сети и бредни традиционно используют для ловли тайменя на Урале, здесь этим способом ловят тайменя на глубине, загоняя рыбу в снасти.

В целом же, сети – далеко не самый популярный, точнее, редкий способ ловли тайменя, хотя время от времени встречается информация о попавшем в сеть «хозяине рек». Иногда это происходит при контрольных и лицензионных ловах сетью. Иногда некрупный таймень оказывается в сети кого-либо из местных рыбаков, поставившего снасть в устье небольшой реки, куда весной заходит крупная рыба. Изредка попадаются таймени и в «самоловы» браконьеров. Но чаще всего удаётся увидеть лишь следы пребывания тайменя в сети в виде сломанных и разорванных снастей.

У эвенков Подкаменной Тунгуски ещё в 1930-е годы сохранялся культовый запрет на добычу тайменя. Нарушение этого табу требовало искупительного обряда. Рыбак должен был вырезать изображение тайменя в натуральную величину на одном из прибрежных деревьев и смазать его кровью пойманного тайменя. Только после этого рыбу можно было съесть.

Приманки для ловли тайменя

Приманки для ловли тайменя – это настолько широкая и интересная тема, что ей можно посвятить целое исследование. Поэтому в рамках небольшой статьи придётся ограничиться лишь описанием основных видов приманок, используемых для ловли этой прекрасной рыбы.

Первым делом следует назвать блесны. Опытные охотники на тайменя советуют делать блесны самостоятельно, а если покупать готовые, то выбирать самые крупные и тяжёлые, такие, которые будут не быстро колебаться в воде. Большой размер блесны желателен ещё и для того, чтобы не соблазнить приманкой другую, более мелкую рыбу.

Лучшими блеснами для ловли тайменя считаются двухцветные, одна сторона блесны должна быть светлой, другая – тёмной. Среди особенных «тайменьих» блесен нужно обязательно отметить вращающиеся двухлепестковые конструкции с утяжеленным сердечником.

Особого разговора заслуживает такая приманка, как уже не раз упомянутая «мышь». Ловля тайменя «на мыша» - один из древнейших способов поимки удивительной рыбы. Изначально использовались, конечно, настоящие мыши, позже – обтянутые шкуркой кусочки дерева. Сейчас «мыши» изготавливаются также из синтетических материалов.

«Мыши» производятся и промышленным способом, но охотники на тайменя всё же предпочитают самодельные приманки. Размер такой «мыши» обычно составляет 10 – 12 см, весит она порядка 50 г. Что касается веса, «мышь» должна быть достаточно тяжёлой для того, чтобы её можно было забросить далеко, но при этом не должна тонуть в воде. Задача приманки – плавно скользить по поверхности водоёма, оставляя за собой ровный красивый след.

Ещё один древний и используемый до сих пор способ приманивания тайменя – это обычная ловля на живца. Интересно, что бытующее представление о том, что таймень – гурман и любит деликатесную рыбу, вполне обосновано и подтверждается фактами. Так что лучшей приманкой для царя-рыбы в Сибири служит хариус, за ним следуют разные виды сигов, мясо которых отличается жирностью и нежностью: чир, тугун, муксун, ряпушка…

В последнее время появляется всё больше поклонников ловли тайменя с использованием воблера. Этот вид рыбалки эффективен при ловле тайменя на реках с быстрым течением. Воблеры для тайменя выбирают мелководные, крупные по размеру - не менее 12 см в длину - и с небольшим заглублением. Что касается расцветки, то в пасмурную погоду рекомендуется применять яркие воблеры, а в солнечные дни, напротив, использовать воблеры неброских естественных цветов.

Можно ещё долго рассуждать на темы, связанные с тайменем. Перечислять способы ловли, рассматривать снасти, цитировать советы бывалых. Но, наверно каждый, кто хоть раз участвовал в ловле тайменя, признается в главном. В том, что он забирался в глушь, мок, мёрз, не спал ночами не ради вкусного мяса редкой рыбы. А ради самой встречи с Тайменем, легендарным хозяином рек.

