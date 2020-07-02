Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

15:23

Статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом действующего президента. Такое решение было принято Верховным судом Турции, сообщает "Интерфакс".

Согласно решению суда, нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении статуса музея, которое было присвоено собору указом первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года.

В свою очередь Госсовет Турции также одобрил изменения статуса собора Святой Софии. Отмечается, что слушания по этому вопросу заняли всего 17 минут. Официальное решение Госсовета будет обнародовано в течение 15 дней.

По мнению зарубежных СМИ, первая мусульманская служба в Софии может состоятся уже 15 июля.

В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть, после того, как неделей ранее в соборе Святой Софии состоялось чтение Корана. За то, чтобы собор вновь стал мечетью, высказались министр юстиции и министр иностранных дел страны.

Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.