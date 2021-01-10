В России резко вырастут цены на авиабилеты

12:46 10.01.2021

В России в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, но с апреля они стремительно вырастут, уверен исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда <...> Как говорится, дешевле — только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг", — пояснил свою позицию эксперт РИА Новости.

Он добавил, что бесконечно существовать в нынешнем положении авиакомпании не смогут. Они потеряли сотни миллиардов рублей и им необходимо возвращать эти потери.

Операционный убыток крупнейших российских авиакомпаний в первом полугодии 2020 года составил 121 млрд руб. Основные причины — снижение объема перевозок из-за коронавируса и рост курса валют, к которым привязаны лизинговые платежи, сообщил РБК заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.