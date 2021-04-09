20:14 9.04.2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией и другими странам, где сообщается о росте заболеваемости COVID-19.

«Если правительство предпримет такие меры - мы это приведем в пример хорошей работы кабинета министров во время отчёта в Госдуме в мае. А если этого не будет сделано, и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведет к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в последние 2-3 недели СМИ сообщали об ухудшение обстановки с коронавирусом в Турции. По данным сайта Worldometers.info, сейчас Турция занимает 8-е место среди всех стран мира по общему числу зараженных коронавирусом (более 3,6 млн человек, смертей - 33 000). Россия в данном списке находится на пятой строчке (общее число заболевших - более 4,6 млн человек, смертей - 102 000).