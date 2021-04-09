Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией и другими странам, где сообщается о росте заболеваемости COVID-19.
«Если правительство предпримет такие меры - мы это приведем в пример хорошей работы кабинета министров во время отчёта в Госдуме в мае. А если этого не будет сделано, и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведет к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства», - написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в последние 2-3 недели СМИ сообщали об ухудшение обстановки с коронавирусом в Турции. По данным сайта Worldometers.info, сейчас Турция занимает 8-е место среди всех стран мира по общему числу зараженных коронавирусом (более 3,6 млн человек, смертей - 33 000). Россия в данном списке находится на пятой строчке (общее число заболевших - более 4,6 млн человек, смертей - 102 000).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жирик, а где народу отдыхать лето впереди, если Турцию закроют? В Сочах простым смертным явно не по карману, а в Крым лучше сейчас не соваться, когда заваруха с Украиной намечается, как раз можно там под раздачу попасть. Да и сервис желает много лучшего, все раздолбанное осталось еще от союза, все бабаки в не нужный мост ушли, когда можно было спокойно ездить по суше через Украину, если бы поумней пассажиры в кремле были.
Владимир Вольфович спикер Госдумы...
Прививку сделал?
Нас скоро перестанут пускать во все страны,акромя гондураса
Жаль, постарел, а всегда был за русский народ. Почему не выбрали в президенты его? Народ-дурак.