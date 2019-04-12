Не буйство, а агония: медики бросили умирающего в карцер

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Молодой человек, страдающий пневмонией, мучился от удушья и ходил по всему отделению в поисках врача. Медики приняли его предсмертную агонию за буйство

Сотрудники Баргузинской центральной районной больницы Бурятии на несколько часов заперли пациента в подсобном помещении, приняв его предсмертную агонию за буйство. Об этом сообщает местное издание «Номер один» со ссылкой на родственников умершего.



Фото с сайта Pixabay.com

По данным СМИ, ранее молодого человека госпитализировали с подозрением на бронхит и двустороннее воспаление легких. Несмотря на тяжелое состояние больного, его не поместили в реанимацию или палату интенсивной терапии. Вместо этого мужчина оказался в общей палате.

Однако вскоре положение пациента ухудшилось. На следующий вечер пришедшие проведать его родственники не смогли найти молодого человека. Как оказалось, медперсонал решил наказать его за буйное поведение и поместил в другую палату. На деле палата оказалась помещением, предназначенным для хозяйственных нужд — там не было ни окон, ни воды, ни туалета. Кроме того, оно оказалось закрыто на замок, который пришлось спиливать болгаркой.

Потратив полчаса, родственники наконец смогли получить доступ к пациенту, но было уже поздно.

Молодого человека обнаружили лежащим на полу без признаков жизни. Не спасли его и попытки родственников сделать искусственное дыхание и массаж сердца. При этом, как отмечают очевидцы, медработники в это время стояли в стороне.

Как показали результаты вскрытия, причиной смерти стал отек легких. Своевременное вмешательство врачей могло спасти молодого человека. По словам других пациентов, решение поместить мужчину в «карцер» они приняли из-за его «буйного» поведения.

«Он действительно ходил по отделению и искал знакомую женщину-хирурга, чтобы попросить ее о помощи. Но прежде, чем зайти в чужую палату, он сначала стучал в двери. Свидетели рассказали, что ему было плохо, он был как будто в агонии. Медперсонал, видимо, принял его хождение по палатам как буйство, на самом же деле ему было очень тяжело», — рассказала сестра умершего.

При этом, как сообщили родственники, после смерти пациента сотрудники больницы постарались незаметно занести в палату его личные вещи, в том числе его мобильный телефон. Таким образом они пытались создать впечатление, что больной пробыл в запертом помещении не более пяти минут. Однако другие пациенты отмечают, что с момента его перемещения прошло не менее пяти часов.

Как предполагают родные мужчины, в каморке у него случился очередной приступ. Пациента в тот день не кормили, поэтому у него даже не было сил, чтобы позвать на помощь.

После случившегося родственники погибшего подали заявления в прокуратуру, Следственный комитет, а также обратились в Минздрав и Росздравнадзор. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, ведомство уже начало доследственную проверку.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение полной картины происшествия. Приняты меры к изъятию медицинской документации, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, свидетели, родственники. Для установления точной причины смерти пациента назначено судебно-медицинское исследование», — сообщается на сайте СК.

В ноябре 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении воронежских врачей, которых также подозревают в преступной халатности по отношению к пациенту, напоминает "Газета.ру".

По данным следствия, 89-летнюю пенсионерку Марию Дронову госпитализировали в городскую больницу №3, поскольку она нуждалась в срочной операции. При этом оперативное вмешательство требовалось из-за гангрены, которая развивалась на пальцах правой ноги. Однако когда ее сын Андрей пришел в больницу навестить мать, он увидел, что вместо правой ноги женщине ампутировали левую ногу до середины бедра.

По словам мужчины, у врачей не было никаких медицинских показаний для этой операции: левая нога матери была здорова, хотя и отекла из-за того, что женщина долго сидела. Через несколько дней ей сделали еще одну операцию, на этот раз отняв правую — пораженную ногу.

После того, как сын потерпевшей решил разобраться в ситуации и обратился к врачам, ему заявили — ошибки не было. По словам главврача больницы Сергея Шамсутдинова, в день перед первой операцией четыре дежурных врача на консилиуме изучили случай Дроновой и пришли к выводу, что куда большую опасность для ее здоровья представляет левая нога. Именно в ней, как решили медики, были ишемические боли, на которые жаловалась сама пациентка.

В департаменте здравоохранения Воронежской области также заявили, что Дронову госпитализировали с «поражениями обеих нижних конечностей». Эта информация не сходится с заключением из поликлиники, которое сын пенсионерки видел своими глазами. Тем не менее подтвердить это он уже не смог — после операции заключение загадочным образом исчезло из медучреждения.

Теперь Андрей Дронов подозревает, что врачи могли подменить медицинские документы, чтобы обосновать ампутацию обеих ног. На основании его показания было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Расследование инцидента продолжается.

Автор: Александра Баландина