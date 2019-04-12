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Не буйство, а агония: медики бросили умирающего в карцер

15:52 12.04.2019

Молодой человек, страдающий пневмонией, мучился от удушья и ходил по всему отделению в поисках врача. Медики приняли его предсмертную агонию за буйство

Сотрудники Баргузинской центральной районной больницы Бурятии на несколько часов заперли пациента в подсобном помещении, приняв его предсмертную агонию за буйство. Об этом сообщает местное издание «Номер один» со ссылкой на родственников умершего.


Фото с сайта Pixabay.com

По данным СМИ, ранее молодого человека госпитализировали с подозрением на бронхит и двустороннее воспаление легких. Несмотря на тяжелое состояние больного, его не поместили в реанимацию или палату интенсивной терапии. Вместо этого мужчина оказался в общей палате.

Однако вскоре положение пациента ухудшилось. На следующий вечер пришедшие проведать его родственники не смогли найти молодого человека. Как оказалось, медперсонал решил наказать его за буйное поведение и поместил в другую палату. На деле палата оказалась помещением, предназначенным для хозяйственных нужд — там не было ни окон, ни воды, ни туалета. Кроме того, оно оказалось закрыто на замок, который пришлось спиливать болгаркой.

Потратив полчаса, родственники наконец смогли получить доступ к пациенту, но было уже поздно.

Молодого человека обнаружили лежащим на полу без признаков жизни. Не спасли его и попытки родственников сделать искусственное дыхание и массаж сердца. При этом, как отмечают очевидцы, медработники в это время стояли в стороне.

Как показали результаты вскрытия, причиной смерти стал отек легких. Своевременное вмешательство врачей могло спасти молодого человека. По словам других пациентов, решение поместить мужчину в «карцер» они приняли из-за его «буйного» поведения.

«Он действительно ходил по отделению и искал знакомую женщину-хирурга, чтобы попросить ее о помощи. Но прежде, чем зайти в чужую палату, он сначала стучал в двери. Свидетели рассказали, что ему было плохо, он был как будто в агонии. Медперсонал, видимо, принял его хождение по палатам как буйство, на самом же деле ему было очень тяжело», — рассказала сестра умершего.

При этом, как сообщили родственники, после смерти пациента сотрудники больницы постарались незаметно занести в палату его личные вещи, в том числе его мобильный телефон. Таким образом они пытались создать впечатление, что больной пробыл в запертом помещении не более пяти минут. Однако другие пациенты отмечают, что с момента его перемещения прошло не менее пяти часов.

Как предполагают родные мужчины, в каморке у него случился очередной приступ. Пациента в тот день не кормили, поэтому у него даже не было сил, чтобы позвать на помощь.

После случившегося родственники погибшего подали заявления в прокуратуру, Следственный комитет, а также обратились в Минздрав и Росздравнадзор. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, ведомство уже начало доследственную проверку.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение полной картины происшествия. Приняты меры к изъятию медицинской документации, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, свидетели, родственники. Для установления точной причины смерти пациента назначено судебно-медицинское исследование», — сообщается на сайте СК.

В ноябре 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении воронежских врачей, которых также подозревают в преступной халатности по отношению к пациенту, напоминает "Газета.ру".

По данным следствия, 89-летнюю пенсионерку Марию Дронову госпитализировали в городскую больницу №3, поскольку она нуждалась в срочной операции. При этом оперативное вмешательство требовалось из-за гангрены, которая развивалась на пальцах правой ноги. Однако когда ее сын Андрей пришел в больницу навестить мать, он увидел, что вместо правой ноги женщине ампутировали левую ногу до середины бедра.

По словам мужчины, у врачей не было никаких медицинских показаний для этой операции: левая нога матери была здорова, хотя и отекла из-за того, что женщина долго сидела. Через несколько дней ей сделали еще одну операцию, на этот раз отняв правую — пораженную ногу.

После того, как сын потерпевшей решил разобраться в ситуации и обратился к врачам, ему заявили — ошибки не было. По словам главврача больницы Сергея Шамсутдинова, в день перед первой операцией четыре дежурных врача на консилиуме изучили случай Дроновой и пришли к выводу, что куда большую опасность для ее здоровья представляет левая нога. Именно в ней, как решили медики, были ишемические боли, на которые жаловалась сама пациентка.

В департаменте здравоохранения Воронежской области также заявили, что Дронову госпитализировали с «поражениями обеих нижних конечностей». Эта информация не сходится с заключением из поликлиники, которое сын пенсионерки видел своими глазами. Тем не менее подтвердить это он уже не смог — после операции заключение загадочным образом исчезло из медучреждения.

Теперь Андрей Дронов подозревает, что врачи могли подменить медицинские документы, чтобы обосновать ампутацию обеих ног. На основании его показания было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Расследование инцидента продолжается. 

Автор: Александра Баландина

Темы: Здравоохранение и медицина в России
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 21:04
Гость: ОТСТАВНИК

Когдаиначали эту перестройку медицины и введение платных услуг. Один светила медицины, не помню фамилию. Заявлял, что такое реформирование порушит здравохранение. Не может быть в стране и платная медицина и бесплатная ,надо выбирать одно из двух. В противном случае всё рухнет. Но кто его слушал на кону стояли миллиарды.
12.04.2019, 20:47
Гость: Гость

Я вот думаю, что наверное правильно я делала, когда будучи в таком ужасном состоянии, что могла даже умереть, я все-таки не обращалась к врачам. Наверное самоубийством было бы как раз обратится к ним за помощью, нежели спасаться самой. У меня бывали настолько тяжелые ситуации, что они бы меня точно угробили, пытаясь "спасти". Наверное медицина все-таки вредит развитию цивилизации, поскольку в природе все же должен выживать сильнейший, и именно они должны давать новое потомство. Как бы это жестоко не звучало, но тогда бы наша цивилизация смогла достичь просто небывалых высот. А то получается, что больные всю жизнь лечатся, опять рождают больных, и соответственно это все и приводит к вырождению человечества. Вот, к примеру, я ведь смогла не просто спастись без помощи врачей, хотя это и грозило мне смертью, я научилась лечить даже неизлечимые с точки зрения современно медицины болезни. О чем это говорит - что у меня уже развились определенные сверхспособности, и если это передастся моим детям, а дальше их детям и т.д., то спустя поколения появится уже совершенно другая раса людей - намного продвинутая теперешних. А это и есть эволюция. Тогда как сейчас мы наблюдаем деградацию и вырождение человеческой расы...
12.04.2019, 18:48
Гость: Отец

Несомненно, что после такого вопиющего случая с больным в Баргузинское-министра здравоохранения-Скворцову- необходимо срочно уволить, а против лечащего врача возбудить уголовное дело. Других методов против развала медицины в РФ-нет.
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