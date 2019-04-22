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Сотрудникам колонии вынесли приговор за пытки заключенных в Хакасии

18:07 22.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Городской суд Абакана вынес приговор трем сотрудникам УФСИН по Хакасии. Их обвинили в пытках в отношении заключенных. Факт сексуального насилия суд подтвердить не смог.

Начальник единого помещения камерного типа (ЕПКТ) колонии № 33 Евгений Чичинин приговорен к шести годам лишения свободы. Его подчиненным Дмитрию Золотухину и Илье Васильеву суд назначил по пять лет лишения свободы. Подсудимых признали виновными в пытках заключенных и взяли под стражу в зале суда, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

В деле фигурировали двое потерпевших. Следствие посчитало, что их избили и изнасиловали.

В судебном разбирательстве выяснилось, что обвиняемые превысили свои должностные полномочия. Обвинения в сексуальном насилии с них сняли, сообщило ИА «Хакасия».

Осужденные для отбывания наказания будут направлены в колонию общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски о моральном вреде, обязав осужденных выплатить в пользу потерпевших компенсации на различные суммы.

Темы: Хакасия, Расследование преступлений в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.04.2019, 19:28
Гость: Александр Павлович

Возможно, следствие установило, что заключенные отдавались надзирателям добровольно, потому и прекратило обвинение в части сексуального насилия.
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