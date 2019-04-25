Россиянам хотят запретить ввоз мяса и молочных продуктов из-за рубежа

09:33

Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам привозить мясо и молочную продукцию из-за границы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо представителей организации вице-премьеру Алексею Гордееву.

Как сообщает издание, с этой инициативой выступили компании "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком". В частности, предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью при пересечении границы и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение может быть сделано для молочных смесей и детского питания.

Авторы инициативы объясняют ее тем, что вместе с мясом и молочкой в Россию могут попасть возбудители опасных болезней животных, такие как африканская чума свиней (АЧС) и ящур.

Отмечается, что это предложение поддержали Минсельхоз и Россельхознадзор.

В августе 2014 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Правительство утвердило список запрещенной продукции: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочка. Однако для личного пользования пока еще можно ввозить до пяти килограммов продуктов.

Потери зарубежных стран от введения Москвой продуктового эмбарго составили порядка 8,3 миллиарда долларов в год.