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Россиянам хотят запретить ввоз мяса и молочных продуктов из-за рубежа

09:33 25.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам привозить мясо и молочную продукцию из-за границы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо представителей организации вице-премьеру Алексею Гордееву.

Как сообщает издание, с этой инициативой выступили компании "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком". В частности, предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью при пересечении границы и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение может быть сделано для молочных смесей и детского питания.

Авторы инициативы объясняют ее тем, что вместе с мясом и молочкой в Россию могут попасть возбудители опасных болезней животных, такие как африканская чума свиней (АЧС) и ящур.

Отмечается, что это предложение поддержали Минсельхоз и Россельхознадзор.

В августе 2014 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Правительство утвердило список запрещенной продукции: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочка. Однако для личного пользования пока еще можно ввозить до пяти килограммов продуктов.

Потери зарубежных стран от введения Москвой продуктового эмбарго составили порядка 8,3 миллиарда долларов в год.

Темы: Экспорт и импорт в России, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 16:32
Гость: Они,

кроме как запрещать еду и вводить новые налоги,что то еще для страны делают?
25.04.2019, 16:22
Гость: Алесь

Такое ощущение, что на форуме исключительно умалишённые. Возьмите продукты
животного происхождения и попробуйте ввезти в ЕС, к примеру. Скажу, что от величины ввозимого, вам зачтут, либо невнимательность, либо контрабанду, со всеми прелестями административного, либо уголовного( с конфискацией средств получения прибыли) преследования. Так же могут развернуть, да и штамп на пять лет запрета на въезд, для чужих.
25.04.2019, 15:33
Гость: ВВВ

Уже нельзя! В России больше жрать нечего.
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