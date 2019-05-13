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Подросток с пистолетом попытался взять заложников в казанской школе

13:05 13.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В Казани в гимназии № 7 сотрудники полиции задержали ученика с пистолетом. Подросток пытался взять в заложники своих одноклассников, сообщил портал e-Kazan.ru.

По информации портала, инцидент произошел утром 13 мая. Ученик десятого класса опоздал на урок литературы и начал вести себя агрессивно, размахивая пистолетом.

Прибывшие стражи порядка задержали 17-летнего юношу. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Мотивы нападавшего пока что неизвестны.

Источник «Интерфакса» в экстренных городских службах сообщает, что пистолет был муляжом.

Между тем республиканское управление МВД отмечает, что у школьника были при себе пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований он не выдвигал, добавили в министерстве. Сейчас со школьником работают специалисты ведомства. Выясняются все обстоятельства произошедшего. О заведении уголовного дела пока не сообщалось.

Темы: Казань, Происшествия, Расследования в России, Российские школьники, Дети
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