У авиаторов появились новые вопросы к «Суперджету»

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В канун публикации первых выводов МАК о причинах катастрофы «Суперджета» в Шереметьево в российской авиации развернулся ожесточенный спор

Одни винят в гибели 41 пассажира экипаж, допустивший роковой просчет. Другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель. К последним, похоже, примкнул и владелец авиакомпании S7 Владислав Филев, вновь поднявший вопрос о конструкции «Суперджета».

Фото Eduard Heisterkamp с сайта ru.wikipedia.org

Председатель подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП, совладелец группы S7 Владислав Филев во вторник поднял вопрос о безопасности самой конструкции самолета «Суперджет» (Sukhoi Superjet 100, или SSJ-100). Он обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании инцидента с SSJ-100 в октябре, когда в Якутске самолет выкатился за пределы ВПП. Тогда была разрушена основная, задняя стойка шасси, что привело к «завалу» самолета на хвост.

«Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была [выявлена] течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?» – спросил он.

При этом Филев посетовал, что во всем теперь принято обвинять пилотов, которые из-за этого психологического давления начали массово покидать авиакомпании. Эксперты не исключают, что тем самым в споре о том, кто больше виноват в катастрофе 5 мая, владелец S7 подыграл «Аэрофлоту». Ситуативно у него с «Аэрофлотом» оказались общие интересы, поскольку обеим авиакомпаниям невыгодна утечка кадров.

Вместо Юрчика на вопрос решил ответить замглавы Минпромторга Олег Бочаров, который попросту предложил отказаться от публичных высказываний до официальной публикации промежуточных итогов. Он подчеркнул, что официальных итогов расследования нет ни по инциденту в Якутске, ни по трагедии в Шереметьево.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, инцидент в столице Якутии произошел 9 октября. Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Якутия», летевший из Улан-Удэ, неудачно приземлился, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы и сломав себе стойки шасси. На его борту находились 91 пассажир и пять членов экипажа. Никто серьезно не пострадал. Позже Росавиация сообщила, что лайнер эксплуатировался с неисправностью.

Месяц назад, 5 мая, самолет той же модели Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек. Ряд экспертов уже пришли к выводу, что пилоты допустили ряд ошибок: приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, а последующее «козление» (прыжки) самолета также привело к поломке стоек шасси.

Как ожидается, в среду Межгосударственный авиационный комитет (МАК) должен представить первый предварительный отчет по трагедии 5 мая. Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, впрочем, уже успел заявить, что катастрофа «произошла из-за грубых приземлений». В ответ в «Аэрофлоте» упрекнули Кофмана в «попытке манипуляции общественным мнением».

Таким образом, в решение вопроса о дальнейшей судьбе «Суперджета» включились лоббисты сразу нескольких авиакомпаний и государственных структур. Одно лобби пытается доказать, что к трагедии 5 мая привела ошибка экипажа, а стало быть, во всем винить надо «Аэрофлот» и его пилотов. Другое лобби – что самолет якобы загорелся из-за изначального недостатка конструкции.

«К словам Филева надо относиться очень серьезно. Не стоит просто механически отстаивать интересы «Суперджета», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов.

Он напомнил, что Филев не первым обратился с подобным вопросом – на имя министра транспорта Дитриха эксплуатантами SSJ 100 «уже было направлено обращение, в котором излагались вопросы от профессионалов и от генерального прокурора Юрия Чайки».

Действительно, в конце мая Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, попросила Минтранс проверить системы самого самолета на соответствие сертификационным требованиям.

«Почему Филеву можно верить? Потому что он возглавляет частную компанию, и он не подвержен приказам сверху по поводу эксплуатации SSJ 100 – в отличие от того же «Аэрофлота», государственной компании. Филев в данном случае – непредвзятый игрок. Он руководствуется только тем, чтобы самолет полностью отвечал вопросам безопасности и был выгоден для эксплуатации с точки зрения экономики», – пояснил эксперт.

Поднятый Филевым вопрос – это старая проблема для конструкторов самолетов, отметил Смирнов.

«Как сделать так, чтобы стойки шасси не пробивали баки? Есть целая теория, как это все делается. Конструктор определяет, какую максимальную перегрузку может претерпеть конструкция самолета при посадке. Напомню, что у SSJ 100 в качестве максимальной определена нагрузка в 3,7g. А он коснулся земли с перегрузкой 5,5g. Тут любой самолет разрушится. Нужно все-таки предметно разобраться в произошедшем. Обвинить пилотов – дело нехитрое», – пояснил эксперт.

«Те, кому задаются эти вопросы, должны на них четко ответить. Авиация – это не базар, где можно торговать гнилыми помидорами. Здесь же речь идет о жизни людей», – подчеркнул Смирнов. По его словам, в расследование причин трагедии в Шереметьево входит исследование технических составляющих самолета и то, как сертифицировался самолет.

Причем докладывать об итогах расследования должен даже не МАК, а государственная комиссия, считает он. «К МАК нет доверия. Потому что по всем авиационным правилам в расследовании не имеет права принимать организация, которая этот самолет сертифицировала. А SSJ 100 сертифицировал МАК», – пояснил эксперт.

В свою очередь исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что выступление Филева – скорее всего, его личная позиция, продиктованная закулисными играми вокруг «Суперджета».

«Была ли течь из топливных баков – вопрос интересный, но у меня такой информации нет. Почему этот вопрос поднимается сейчас? Думаю, это исключительно позиция Филева», – сказал Пантелеев газете ВЗГЛЯД.

«Я напомню, что в официальных отчетах Росавиации по инциденту в Якутске не шло речи о том, что у SSJ 100 были какие-то технические неисправности. Он, грубо говоря, приземлился фактически на голый лед, и той длины, которая была у взлетно-посадочной полосы, не хватило, чтобы выполнить приземление в штатном режиме», – напомнил Пантлеев.

«Мы должны понимать, что если самолет касается поверхности земли с перегрузкой более 5g – тогда разрушение самолета неизбежно», – сказал Пантелеев. Он также указал на несколько иных возможных причин, по которым Филев, по сути, призвал перепроверить уровень безопасности «Суперджета».

«У S7 есть интерес к покупке укороченной версии SSJ. И понятно: когда перевозчик присматривается к самолету – он должен быть полностью уверен, что самолет будет в полной мере соответствовать требованиям с точки зрения безопасности конструкции», – считает Пантелеев.

«Что касается предварительного отчета МАК – я не думаю, что там будет что-то кардинально новое по сравнению с материалом, который уже опубликовала Росавиация. Никаких конкретных ответов на вопрос «Кто виноват?» не будет. На этот вопрос окончательно ответит судебная инстанция», – предположил Пантелеев.

Автор - Алексей Нечаев