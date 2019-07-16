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Экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД

18:39 16.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший федеральный канцлер Австрии, экс-глава правления OBB Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление РЖД.

В совет директоров РЖД также вошел советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", бывший министр МЧС Владимир Пучков.

Таким образом, совет директоров РЖД расширен до 14 человек.

В новом составе совета директоров свои места сохранили председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, профильный вице-премьер Максим Акимов, генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, замглавы министерства экономического развития РФ Михаил Расстригин (курирует в ведомстве железнодорожную отрасль), владелец группы "ЕСН" Григорий Березкин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, председатели советов директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов и группы "Каскол" Сергей Недорослев, а также председатель набсовета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. Последние двое - в качестве независимых директоров.

Как сообщалось, с февраля в совете директоров монополии, состоящем из 13 человек, одно место было вакантно. Тогда этот орган управления компании покинул Валерий Назаров - бывший руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ (в 2004-2008 гг.) и "Росагролизинга" (до лета 2018 г.).

Темы: ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 22:01
Гость: Напирает

немчура.
16.07.2019, 20:30
Гость: Тоже

строит шубохранилище?
16.07.2019, 20:16
Гость: ВВВ

Ур-р-ра! РЖД вошла в Европу. Теперь даже дрезины будут европейские. Поезда, в огромном количестве, да про тройной цене, Россия уже закупает!
Прощайте наши железные дороги!
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