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Сергей Глазьев покинет пост советника президента по экономике

12:52 16.08.2019
Сергей Глазьев © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Глазьев © KM.RU, Алексей Белкин

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники и пресс-службу ЕЭК. 

В ЕЭК на посту министра  Глазьев сменит Татьяну Валовую, которая возглавила офис ООН в Женеве. Формального решения о его назначении еще не было. Утверждения таких кандидатур происходят на заседаниях высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств стран ЕАЭС, рассказал собеседник издания.

9 августа на заседании Межправсовета с участием премьер-министров стран ЕАЭС в киргизском Чолпон-Ате кандидатура Сергея Глазьева была одобрена. Теперь он будет представлен на утверждение главам государств стран союза на заседании высшего Евразийского экономического совета 1 октября.

Темы: Президент России
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 21:00
Гость: Русский

...нет! Для МЕНЯ и моих соплеменников. Давно пора..
16.08.2019, 18:01
Гость: Русский

... у нас была Страна Советов. Вот привыкли тока «советовать», но ни за что НЕ ОТВЕЧАТЬ, ни-ни! И чем всё это кончилось?! То-то.
Как говорится по-русски: с глаз долой, и из сердца -вон. Туды ему, хохлу на ПМЖ, и дорога. Пущай там в ссылке сидит и «советует» тем , кто ничего не решает и ни за что не отвечает.
16.08.2019, 17:50
Гость: Александр М

Трудно быть советником, когда твои советы никто не слушает. Олигархам не нужны советники по развитию промышленности в России ...
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