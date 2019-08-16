Сергей Глазьев покинет пост советника президента по экономике

12:52

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники и пресс-службу ЕЭК.

В ЕЭК на посту министра Глазьев сменит Татьяну Валовую, которая возглавила офис ООН в Женеве. Формального решения о его назначении еще не было. Утверждения таких кандидатур происходят на заседаниях высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств стран ЕАЭС, рассказал собеседник издания.

9 августа на заседании Межправсовета с участием премьер-министров стран ЕАЭС в киргизском Чолпон-Ате кандидатура Сергея Глазьева была одобрена. Теперь он будет представлен на утверждение главам государств стран союза на заседании высшего Евразийского экономического совета 1 октября.