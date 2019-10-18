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Главный свидетель по делу экс-губернатора Хорошавина получил условный срок

09:17 18.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева, являющегося главным свидетелем по коррупционному делу экс-губернатора Александра Хорошавина, к 7,5 годам лишения свободы условно, сообщает агентство "Интерфакс".

По данным агентства, Горбачев приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. По решению суда арест с имущества подсудимого в Москве и в Краснодарском крае будет снят.

В своем последнем слове Горбачев полностью признал свою вину и напомнил суду, что ему 65 лет и он страдает рядом тяжелых заболеваний.

Вячеслав Горбачев обвинялся в пяти эпизодах взяток в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в одном эпизоде легализации преступного дохода в составе орггруппы (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, Горбачев по поручению Хорошавина находил бизнесменов, договаривался с ними о взятках, брал деньги и хранил у себя до момента передачи. После ареста он заключил соглашение со следствием, признал вину и дал показания против экс-губернатора и некоторых коллег по правительству региона, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Хорошавина арестовали в марте 2015 года. Президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

В феврале прошлого года Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн руб. и лишен государственных наград.

По второму уголовному делу Хорошавина обвиняют в совершении в составе преступной группы 13 преступлений по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и одного преступления по приготовлению к получению взятки в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. Материалы этого дела насчитывают более ста томов, суд его еще не рассматривал.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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18.10.2019, 12:23
Гость: stalker

Прошу прощения. Допустил опечатку. Следует читать "условного срока вместо реального".
18.10.2019, 11:44
Гость: stalker

Свидетель получил условный срок. Какой же он свидетель в таком случае ? Это обвиняемый, который пошел на сделку со следствием, а потому добился реального срока вместо реального.
18.10.2019, 10:19
Гость: От Москвы

до самых до окраин...
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