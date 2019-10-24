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Сервис по продаже лишней еды из ресторанов начал работать в Москве

11:48 24.10.2019
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В Москве заработал сервис по продаже остатков ресторанной еды, пишет The Village.

Изначально подобный сервис появился в Санкт-Петербурге. Он получил название Eatme и позиционирует себя как экоинициативу по борьбе с проблемой «лишней еды». Сервис позволяет покупать у ресторанов блюда, что не были проданы в течение дня с существенной скидкой, до 75%.

В Северной столице Eatme начал работать в мае текущего года. К сервису там подключились порядка 120 заведений. Как отмечают создатели проекта, за это время им удалось реализовать порядка 550 кг еды, которая в противном случае была бы отправлена на помойку.

«В среднем рестораны выбрасывают 15-20% приготовленной еды. Мы помогаем свести данный показатель к минимуму», - говорят основатели сервиса.

В Москве подобной услуги еще не было. Сейчас к сервису Eatme присоединились 10 столичных ресторанов, однако на сайте пока доступны только три: «Кофецвет», «Сицилия» и Chnook. Заказать еду можно через сайт и мобильное приложение под iOS, там заведения выкладывают блюда со скидкой и указывают, когда их можно забрать. Выбрав позицию и оплатив ее онлайн, ее можно забрать из ресторана.

Отметим, что ряд ресторанов столицы предлагает подобную услугу, однако оффлайн. В ряде точек за час или полчаса до закрытия начинает действовать акция по продаже еды со скидками от 50% до 75%.

Темы: Ресторанный бизнес и общественное питание
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Комментарии читателей
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24.10.2019, 15:43
Гость: Купите у нас!

А то все-равно выбрасывать.
24.10.2019, 15:24
Гость: Carlos

Элементарная попытка хоть как-то повысить рентабельность. Рестораны горят "как швед под Полтавой", это обычное явление, ресторанный бизнес - штука сложная.
24.10.2019, 15:09
Гость: спокойный

им все равно как это называется лишь бы поесть
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