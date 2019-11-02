Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа

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В пятницу в Минобороны прошло закрытое совещание по итогам расследования расстрела военнослужащим Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

В ходе совещания министр обороны Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, заявив, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами совещания.

Как выяснилось, командование воинской части нарушило приказ министра направлять в армейские подразделения охраны на длительные (более трех суток) задания только контрактников, а не солдат срочной службы.

Шойгу назвал трагедию в Забайкалье «вопиющим преступлением» и поручил оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании.

25 октября во время сдачи наряда в воинской части №54160 поселка Горный под Читой солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Сразу после ЧП появилось сообщение, что причиной расстрела военных стал нервный срыв солдата, не связанный с несением службы. Но бывшие военнослужащие части № 54160 в Забайкалье, где это произошло, писали в соцсетях и о фактах дедовщины.