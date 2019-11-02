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Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа

11:12 2.11.2019
Фото: mig41 / Telegram
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В пятницу в Минобороны прошло закрытое совещание по итогам расследования расстрела военнослужащим Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

В ходе совещания министр обороны Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, заявив, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами совещания.

Как выяснилось, командование воинской части нарушило приказ министра направлять в армейские подразделения охраны на длительные  (более трех суток) задания только контрактников, а не солдат срочной службы.

Шойгу назвал трагедию в Забайкалье «вопиющим преступлением» и поручил оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании.

25 октября во время сдачи наряда в воинской части №54160 поселка Горный под Читой солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Сразу после ЧП появилось сообщение, что причиной расстрела военных стал нервный срыв солдата, не связанный с несением службы. Но бывшие военнослужащие части № 54160 в Забайкалье, где это произошло, писали в соцсетях и о фактах дедовщины.

Темы: Армия и обороноспособность России, Проблема дедовщины в российской армии, Происшествия в армии
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Комментарии читателей
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02.11.2019, 15:40
Гость: Что бы написали

участники форума, побывав головой в унитазе?
02.11.2019, 15:39
Гость: Каждый человек

имеет право защищать свою жизнь всеми доступными ему способами.
02.11.2019, 15:39
Гость: Врешь!

Я служил с 57 по 60 годы. Дедовщины не было, а ее попыткм жестко пресекались.
Все комментарии (38)
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