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В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

12:18 3.11.2019
Фото: АГН Москва
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Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает ТАСС.

По информации "Интерфакса", следствию удалось отследить мобильные телефоны подозреваемых в подготовке и совершении убийства. Выявлены три мобильных номера, предположительно использовавшихся при подготовке и совершении преступления. Их владельцев сейчас проверяют.

"Преступники похоже готовились несколько недель: изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве дома у брата", - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, убийца выстрелил в них не менее 10 раз.  Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

Темы: Ингушетия, Происшествия, Резонансные убийства и покушения в России
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Комментарии читателей
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03.11.2019, 14:19
Гость: рупь за сто

что это свои.
03.11.2019, 13:48
Гость: D.D.

К вайнахам пиэтета не испытываю, но представляете как этот особый достал людей своей малой родины, - они и в маскве его достали.
Политическая полиция и в жесткой системе - государство в государстве, а уж в расеянской суверении -киевское чк завистливо вздыхает.
Ну, как там у классика изящной словесности, - "его пример все такое".
03.11.2019, 13:04
Гость: Чечня

российская Сицилия.
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