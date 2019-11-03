В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

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Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает ТАСС.

По информации "Интерфакса", следствию удалось отследить мобильные телефоны подозреваемых в подготовке и совершении убийства. Выявлены три мобильных номера, предположительно использовавшихся при подготовке и совершении преступления. Их владельцев сейчас проверяют.

"Преступники похоже готовились несколько недель: изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве дома у брата", - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.