В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник

15:33

В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, насколько нужным считают в Кремле проверять информацию, подобную публикациям в Сети о якобы имеющемся в распоряжении супруги премьер-министра РФ Светланы Медведевой самолета.

"Есть соответствующие органы, которые получают всю информацию имущественную, финансовую и так далее о тех лицах, которым надлежит по закону эту информацию предоставлять. Органы добросовестно выполняют свою работу и обладают всем объемом информации. Иные источники каких-либо псевдодокладов мы в качестве источников не рассматриваем", - цитирует Пескова РИА Новости.