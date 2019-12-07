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В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник

15:33 7.12.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, насколько нужным считают в Кремле проверять информацию, подобную публикациям в Сети о якобы имеющемся в распоряжении супруги премьер-министра РФ Светланы Медведевой самолета.

"Есть соответствующие органы, которые получают всю информацию имущественную, финансовую и так далее о тех лицах, которым надлежит по закону эту информацию предоставлять. Органы добросовестно выполняют свою работу и обладают всем объемом информации. Иные источники каких-либо псевдодокладов мы в качестве источников не рассматриваем", - цитирует Пескова РИА Новости

Темы: Борьба с коррупцией в России, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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07.12.2019, 23:23
Гость: Русский

Ага полагаются на органы которые прогнили насквозь.
07.12.2019, 22:28
Гость: здорово

Органы закрыли глаза га самолёт, и это значит самолёта нет. Тогда совет органам закройте глаза на наличие оппозиции и все вопросы решены. Нет самолёта, нет оппозиции. всё и всем хорошо. Доведите моё мнение Димону.
07.12.2019, 21:29
Гость: На

ветолете, значит, можно, на самолете низзя?
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