Гражданам РФ разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

13:20

Граждане России вновь смогут выбрать, какую национальность ставить во время переписи населения, что состоится в текущем году. Об этом "Парламентской газете" рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По словам парламентария, это регламентируется 26-й статьей Конституции РФ, запрещающей принуждеть граждан определять свою национальность.

"Как человек себя назовет, так и должно будет записываться в анкетах", - заявил Гильмутдинов.

Помимо россиян, в переписи населения будут участвовать иностранные граждане, которые проживают в России на постоянной или временной основе. Содержание переписных листов планируется перевести на десять языков, включая английский, китайский и татарский, чтобы человек мог ответить на том языке, который ему "комфортнее".

Перепись населения состоится осенью. Формальные сроки Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2020 года.