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Гражданам РФ разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

13:20 10.02.2020
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Граждане России вновь смогут выбрать, какую национальность ставить во время переписи населения, что состоится в текущем году. Об этом "Парламентской газете" рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По словам парламентария, это регламентируется 26-й статьей Конституции РФ, запрещающей принуждеть граждан определять свою национальность. 

"Как человек себя назовет, так и должно будет записываться в анкетах", - заявил Гильмутдинов.

Помимо россиян, в переписи населения будут участвовать иностранные граждане, которые проживают в России на постоянной или временной основе. Содержание переписных листов планируется перевести на десять языков, включая английский, китайский и татарский, чтобы человек мог ответить на том языке, который ему "комфортнее".

Перепись населения состоится осенью. Формальные сроки Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2020 года.

Темы: Россия, Права и ценности русского населения России
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 18:24
Гость: Зоя

В РФ нагло попираются права Русского народа.
Чем русские хуже татар, башкир, бурятов, чеченцев, имеющих свои национальные республики?
—Ничем!
Поэтому мы требуем- Русским - республику Русь!
10.02.2020, 17:41
Гость: Европейцу

Вы правы! Это очередная офёра века российской власти. Национальность необходимо не доказывать, как ссылаются власти, а подтверждать документами. И Конституция здесь не уместна.
10.02.2020, 17:20
Гость: Бтр

Национальность выбирают не при переписи, а при зачатии, один лишь раз и навсегда::))
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