Паникой из-за коронавируса воспользовались шутники

Панические настроения, которые позволяют себе люди, заставляют усомниться в действенности пословицы «русские на войне своих не бросают». ВИДЕО

Стоп-кадр с YouTube

Раздутая в СМИ истерия по поводу эпидемии в Китае сделала свое черное дело. Вспомним, как протестовали жители Подмосковья и Тюмени против размещения в их регионах эвакуированных из Китая соотечественников. Попусту опасаясь за свою жизнь, жители России готовы подводить под монастырь своих. Дело даже дошло до того, что в Уфе врачи дружно попрятались от горожанина, приехавшего из Китая и желавшего сдать анализы на возможное наличие у него коронавируса. А ведь он даже не был, судя по всему, заражен!

Парадокс, но сегодня люди чувствуют себя даже более уязвимыми, чем в древние времена. «Да, я бы хотел вначале заметить вот что. История человечества знает немало примеров, когда паника перед какой-либо угрозой приводила к куда большим проблемам, чем сам предмет страха. Парадоксально, но факт, современный человек подвергается паническим атакам чаще, чем его предки. Особенно опасны страхи не отдельного человека, а групп населения. Тогда "потушить" тревогу гораздо сложнее, - рассказал в интервью Накануне главврач ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» Анатолий Шалагин. – Безусловно свою негативную роль в раскрутке массового страха играют СМИ и социальные сети. Одни – в погоне за банальным хайпом, другие целенаправленно разжигают психоз».

А итог печален: наживающиеся на панике производители лекарств и ловящие на ней хайп шутники. На днях в Москве был задержан пранкер-провокатор. 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до станции метро «Улица 1905 года», некий парень повалился на пол, имитируя внезапный приступ. «При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов. Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство - ред.). Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теперь пранкерам грозит лишение свободы на срок до 5 лет или штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

9 февраля телеканал «Москва-24» объявил о задержании пранкеров и назвал имя одного из них - Каромат Джаборов. Черемушкинский районный суд Москвы должен решить вопрос о его аресте.

По словам адвоката пранкера Алексея Попова, после его отъезда Джаборова снова задержали «без каких-то оснований». «Ситуация абсурдная. Сначала избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, потом в нарушение закона ее отменили, а теперь пытаются его взять под стражу. Никакую логику в этом я усмотреть не могу», - заявил защитник Джаборова Газете.Ru.

Это далеко не единственный «шутник», паразитирующий на модной теме. На днях на станции «Александровский сад» в вагон поезда зашли два человека в защитных желтых костюмах и семь человек азиатской внешности в медицинских масках, которые кашляли. Люди в спецодежде провели их по всему составу и вывели на следующей станции. «На наш взгляд, это не шутки, а хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов», - заявили в пресс-службе метро.

Распоясались юмористы и в других регионах. В Тюмени местные пранкеры в противогазах и костюмах химзащиты на глазах прохожих «ловили» на улице и у кассы магазина человека, якобы зараженного коронавирусом. «В ходе проверки будут установлены причастные лица, их доставят в отдел полиции для разбирательства. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили Znak.com в пресс-службе регионального УМВД.

Противоядие может быть только одно: не поддаваться панике, сохранять самообладание о получать об эпидемии только достоверную информацию. Помните: чему быть, того не миновать, и все мы под Богом ходим.