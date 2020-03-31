В России выявили еще 500 случаев заболевания коронавирусом

12:25

За последние сутки в России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число заболевших достигло 2 337.

По официальным данным, новые случаи были выявлены в 24 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены жителям Астраханской и Магаданской областей. Таким образом, заболевание распространилось на 73 региона страны.

Лидером по приросту числа заболевших стала Москва. В ней зафиксировано 387 новых случаев коронавируса. За ней следуют Санкт-Петербург (+48) и Республика Дагестан (+9). Девять случаев также выявлено в Свердловской области. При этом в Подмосковье не выявлено ни одного нового случая.

Накануне из-за распространения коронавируса в Москве и Московской области был введен режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Им рекомендовали не покидать квартиры без необходимости. Исключение составляют обращение за неотложной медпомощью, поход в ближайший магазин, выгул домашнего животного и т.д. Вслед за этими регионами данный режим ввели более чем в 30 субъектах РФ.