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В России выявили еще 500 случаев заболевания коронавирусом

12:25 31.03.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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За последние сутки в России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число заболевших достигло 2 337.

По официальным данным, новые случаи были выявлены в 24 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены жителям Астраханской и Магаданской областей. Таким образом, заболевание распространилось на 73 региона страны.

Лидером по приросту числа заболевших стала Москва. В ней зафиксировано 387 новых случаев коронавируса. За ней следуют Санкт-Петербург (+48) и Республика Дагестан (+9). Девять случаев также выявлено в Свердловской области. При этом в Подмосковье не выявлено ни одного нового случая.

Накануне из-за распространения коронавируса в Москве и Московской области был введен режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Им рекомендовали не покидать квартиры без необходимости. Исключение составляют обращение за неотложной медпомощью, поход в ближайший магазин, выгул домашнего животного и т.д. Вслед за этими регионами данный режим ввели более чем в 30 субъектах РФ.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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31.03.2020, 16:20
Гость: Владимир*

А если не будет, обещаете застрелиться?
31.03.2020, 14:14
Гость: Чем больше самоизоляции, тем больше зараженных!

.
31.03.2020, 13:53
Гость: личный опыт

Отделить из этой группы тех, кто нарушал карантин, заразив при этом хоть одного человека и публично расстрелять. Время шуток кончилось, пиндосня объявила России биологическую войну.
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