Приглашенных на парад Победы ветеранов отправили на карантин

13:53

Почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы 24 июня, за две недели до мероприятия помещены на карантин. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. «Действительно, целый ряд ветеранов находится на карантине, это санатории и дома отдыха, находятся они там в прекрасных условиях. Это направлено на... Ну скажем так, это забота об их здоровье. Они будут там вместе, будут общаться друг с другом <...>. Это возможность также получить медицинское обслуживание», — приводит слова Пескова РБК.

Отвечая на вопрос, будут ли сажать на карантин перед парадом иностранных гостей, Песков сказал, что российские медики находятся в контакте с коллегами из стран, чьи представители прибудут в Москву 24 июня. «Они отрабатывают необходимые меры для того, чтобы это не мешало осуществлению визита», — уточнил он.

