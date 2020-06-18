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Приглашенных на парад Победы ветеранов отправили на карантин

13:53 18.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы 24 июня, за две недели до мероприятия помещены на карантин. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. «Действительно, целый ряд ветеранов находится на карантине, это санатории и дома отдыха, находятся они там в прекрасных условиях. Это направлено на... Ну скажем так, это забота об их здоровье. Они будут там вместе, будут общаться друг с другом <...>. Это возможность также получить медицинское обслуживание», — приводит слова Пескова РБК.

Отвечая на вопрос, будут ли сажать на карантин перед парадом иностранных гостей, Песков сказал, что российские медики находятся в контакте с коллегами из стран, чьи представители прибудут в Москву 24 июня. «Они отрабатывают необходимые меры для того, чтобы это не мешало осуществлению визита», — уточнил он.
 

Темы: В России
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Комментарии читателей
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18.06.2020, 22:40
Гость: Причин много

Я не слыхал, чтобы президенты других стран так боялись заразиться. Здесь, конечно, может быть боязнь, что деды на параде сознание начнут терять. Вот их и накачивают.
18.06.2020, 22:17
Гость: Нас имели много лет, так 30.

Потом - кинули, обманули, ограбили. Опустили. Лишили гордости личной и государственной. Мошенников объявили выше и лучше нас.
И сейчас- власть выражает интересы тех, кто стоит за ней!
Почему "мы" "им" подчиняемся?!
Люди! Русские и нерусские тоже! где наша решимость?! восстать в реале, а не в комментариях.
Кто "их" остановит?
Отвечайте! Кто??????????
18.06.2020, 19:36
Гость: Витёк

Ну и скотство!!!
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