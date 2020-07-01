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ЦИК объявил первые результаты голосования по Конституции

15:16 1.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Поправки в Конституцию поддержали 73,13% избирателей, против — 25,65% голосов. Об этом заявили в ЦИК, объявляя предварительные результаты голосования. К настоящему времени обработано 0,77% от общего числа протоколов участковых комиссий, указано на табло информационного центра.

К 15:15 по московскому времени явка составляла 59,60%, свидетельствуют данные на сайте ЦИК. В данный момент закрылись избирательные участки в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии.

Также, по данным Центризбиркома, в Приморье поправки поддержали 73,7% проголосовавших, против проголосовали 25,25%. В Хабаровском крае «за» 71,87%, «против» — 26,78%. На Чукотке «за» проголосовали 83,09% участников референдума, «против» — 15,75%. На Сахалине «за» — 74,02%, «против» — 24,66%.

Свои предварительные данные опубликовало и движение «НЕТ». Согласно экзитполу на 14:30, в Москве поправки поддержало более 51% опрошенных. Против — 49%. В Санкт-Петербурге 44% проголосовали «за», 56% — против.

Темы: Конституция РФ, Центризбирком
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Комментарии читателей
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01.07.2020, 22:12
Гость: Точно.

Дерипасок, чубайсов, абрамовичей, усмановых, зингаревичей, мамутов и всех остальных лиц "известной" национальности.
Да здравствует Новый Израиль!
01.07.2020, 22:04
Гость: Иннокентий

Не надо на Колыму, надо их со всеми семьями выслать в Сибирь, пусть леса высаживают, которые вырубили и в Китай продали и пусть пашут там пока не сдохнут...
01.07.2020, 22:00
Гость: Неравнодушному от неравнодушного

Слушай, дорогой демагог.Ты или называй вещи своими именами или не трепись попусту. Это наша страна, оккупированная преступными ....... , которых надо судить и назначать реальные сроки за развал и разграбление страны. И да... ехай сам, куда хочешь, пока не выслали...
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