Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

10:53

Российские банки запустили новый сервис для клиентов - переводы по номеру телефона от юридического лица физическому, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Ранее подобные переводы могли осуществляться только физическими лицами.

Первыми операции по денежному переводу по номеру телефона юридического лица физическому осуществили банки ВТБ и "Русский стандарт". Подобный сервис запустил также Райффайзенбанк, также проведя первую такую транзакцию.

Над внедрением переводов от юридических лиц физическим также работают в Росбанке и Московском кредитном банке.

Отмечается, что этот сервис можно использовать для любых целевых переводов от компаний физическим лицам, например для перечисления денежных призов или дохода от инвестиций. Также через Систему быстрых платежей граждане смогут получать деньги при продаже автомобиля в автосалонах, а в дальнейшем он будет использоваться и для перечесления заработных плат.

Ранее Центробанк обещал запустить выплату зарплат через систему быстрых платежей в конце 2020-го или начале 2021-го года.

Предполагается, что этот механизм будет также востребован при выплатах курьерам, таксистам, фрилансерам.