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В СКР появился отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

19:44 29.07.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

В Следственном комитете России появится новое подразделение по расследованию экологических преступлений и их эпидемиологических последствий, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко. 

По словам Петренко, решение о создании данного отдела принял председатель СКР. Отмечается, что в ряде случаев загрязнение окружающей среды, почвы и воздуха носит техногенный характер и обусловлено человеческим фактором. 

Уголовный кодекс РФ содержит отдельную главу об экологических преступлениях и статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По словам Петренко, к подследственности СК относится значительное количество экологических преступлений, и "в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования".

Предполагается, что новый судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам"

Темы: Антропогенное воздействие на экологическую обстановку, Экология и охрана природных богатств России, Следственный комитет России
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