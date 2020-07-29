В СКР появился отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

19:44

В Следственном комитете России появится новое подразделение по расследованию экологических преступлений и их эпидемиологических последствий, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По словам Петренко, решение о создании данного отдела принял председатель СКР. Отмечается, что в ряде случаев загрязнение окружающей среды, почвы и воздуха носит техногенный характер и обусловлено человеческим фактором.

Уголовный кодекс РФ содержит отдельную главу об экологических преступлениях и статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По словам Петренко, к подследственности СК относится значительное количество экологических преступлений, и "в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования".

Предполагается, что новый судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам"