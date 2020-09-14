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Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

17:24 14.09.2020
Стоп-кадр из видеотрансляции

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы рассматриваем Белоруссию как ближайшего союзника. Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов и мы это исполним", — цитируют российского президента Вести.

По его словам, правительства двух стран ведут работу по этому вопросу. Российский лидер выразил уверенность, что кредит скажется на финансовых рынках Белоруссии. Президент РФ призвал укреплять экономическую кооперацию между РФ и Белоруссией и восстановить товарооборот между двумя странами: за время пандемии падение достигло около 20%.

Путин напомнил, что один из крупнейших проектов двух стран близок к успешному завершению – вскоре заработает Белорусская АЭС, которая строится при поддержке российских специалистов.

Темы: Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 00:44
Гость: укр

Дать толково не смогли, потому что режим - авторитарный и перед народом ни за что не отвечает. Поэтому миллиарды разлетаются в разные стороны, даже десятки млрд. Да, по укр Конституции, чтобы заимствование обязывало государство, соответствующее соглашение должно было ратифицировано Верховной Радой. Но автократам на все это.. Поэтому избрали совершенно идиотскую форму предоставления указ. 3 млрд. В Украине толком не знают, куда они делись в той суматохе. Разошлись по карманам... Понятно, о верноподданный холоп?
14.09.2020, 22:08
Гость: НХ

"Ну, поднимем еще раз пенсионный возраст". Имеются и другие варианты: введём прогрессивную шкалу налогов на толстосумов, запретим вывоз десятков миллиардов долларов спекулянтами и т.д и т.п. Или такие подходы Вам категорически не нравятся?
14.09.2020, 22:04
Гость: НХ

Он думал... Мыслитель, однако!
14.09.2020, 22:03
Гость: НХ

Ты забыл подписаться: оппозиционер из Беларуси.
14.09.2020, 22:02
Гость: Да сколько можно?

Так ты секешь ситуацию!Знай,что и нам,беларусам,Россия со своими чемпионатами по копанию могил категорически не нужна.Отберите у Лукашенко этот кредит и отдайте "в глубинку" России.Может наконец вспомнять люди об существовании жизненных ориентиров,а не кладбищенской перспективы.
(В России впервые прошел чемпионат по копанию могил на скорость.Лучший результат чемпионата показали томичи — 52 минуты, худший — около 70.)
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