Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

17:24

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы рассматриваем Белоруссию как ближайшего союзника. Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов и мы это исполним", — цитируют российского президента Вести.

По его словам, правительства двух стран ведут работу по этому вопросу. Российский лидер выразил уверенность, что кредит скажется на финансовых рынках Белоруссии. Президент РФ призвал укреплять экономическую кооперацию между РФ и Белоруссией и восстановить товарооборот между двумя странами: за время пандемии падение достигло около 20%.

Путин напомнил, что один из крупнейших проектов двух стран близок к успешному завершению – вскоре заработает Белорусская АЭС, которая строится при поддержке российских специалистов.