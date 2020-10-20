Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
Цены на подсолнечное масло в России резко выросли, установив новый рекорд — 74 175 рублей за тонну. Причиной этому стал скачок экспортных цен, следует из материалов аналитического центра «Совэкон».
Как отмечают аналитики, российское подсолнечное масло подорожало на 35 долларов, до 960 долларов за тонну. Резко выросла и цена подсолнечника — на 1375 рублей, до 30 875 рублей за тонну (без НДС). Несмотря на рост котировок, часть переработчиков пыталась снижать закупочные цены на подсолнечник, однако во второй половине прошлой недели некоторые из них резко подняли цену на 2–4 тысячи рублей за тонну, пишет РБК.
Согласно прогнозу отраслевых специалистов, тенденция роста цен на рынке подсолнечника в ближайшие недели останется прежней. Однако ее могут сдержать укрепление рубля и падение цен на пальмовое и соевое масла.
«Совэкон» в начале октября изменил прогноз сбора подсолнечника в Российской Федерации на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн. В прошлом году сбор подсолнечника составил 15,4 миллиона тонн.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В хате портрет гитлера повесил?
О! Вот это верно! Как выпьем пива, сходим на выборы и будем кричать, что если нужно, так и повторим. Правда, что повторим, так и сами не понимаем.
Не Советская власть угробила деревню, а сегодняшний день убил твой разум.
В Финляндии, по данным статистического центра, общая стоимость продуктовой корзины ниже на 5% чем в предыдущем году. В магазинах как правило продукты, у которых истекает срок годности, продают со значительными скидками. Стоимость молока и мяса в Финляндии снизилась за последний год. Жизнь финского фермера (т.н.*кулака*) проходит в тесной связи с землей, это нелегкий труд, какой бы цивилизованной страна не была. Так жили их отцы и деды, и так будут жить их внуки, чувствуя ту непрерывную связь поколений, жизнь которых связана с сельским укладом, и которые составляют в любой стране ту часть народа, которая и является корнем нации.
Советская власть угробила деревню. Светское рабство коллективизации - это развал сельского хозяйства.
"Крупно оптовые закупки импорта были очень выгодны сетевым магазинам в РФ". Вот с этим я полностью согласен. И про большие торговые наценки в сетевых магазинах спорить не буду. Все верно. Проблема в том, что на положении самих покупателей это в лучшую сторону не сказалось. И переплачивать втридорога даже при наличии импорта им приходилось. Сейчас же, в условиях падения курса рубля и ослаблении конкуренции цены и того выше стали. Для примера, с января по август 2020 года цены на продовольствие в России выросли в три раза выше чем в той же Европе. И это при том, что практически 20 млн. человек в стране живет за чертой бедности.