Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд

11:39 20.10.2020

Цены на подсолнечное масло в России резко выросли, установив новый рекорд — 74 175 рублей за тонну. Причиной этому стал скачок экспортных цен, следует из материалов аналитического центра «Совэкон».

Как отмечают аналитики, российское подсолнечное масло подорожало на 35 долларов, до 960 долларов за тонну. Резко выросла и цена подсолнечника — на 1375 рублей, до 30 875 рублей за тонну (без НДС). Несмотря на рост котировок, часть переработчиков пыталась снижать закупочные цены на подсолнечник, однако во второй половине прошлой недели некоторые из них резко подняли цену на 2–4 тысячи рублей за тонну, пишет РБК.

Согласно прогнозу отраслевых специалистов, тенденция роста цен на рынке подсолнечника в ближайшие недели останется прежней. Однако ее могут сдержать укрепление рубля и падение цен на пальмовое и соевое масла.

«Совэкон» в начале октября изменил прогноз сбора подсолнечника в Российской Федерации на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн. В прошлом году сбор подсолнечника составил 15,4 миллиона тонн.