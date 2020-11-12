Отправленный в отставку министр транспорта отказался от поста губернатора
Бывший глава Минтранса Евгений Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники и знакомого бывшего министра.
По данным одного из источников, Дитрих может уйти в бизнес-структуры.
Напомним, Евгений Дитрих был отправлен в отставку 9 ноября текущего года, а вопрос о кандидатуре врио губернатора Белгородской области возник после ухода в отставку главы региона Евгения Савченко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Унизительное предложение бывшему министру
зачем губерня новую дорогу открыли однако.
будет соседом Скрынник.ЖИЗНЬ только начинается.
молодец, что отказался. По крайней мере поступил честно.
Это губернатором придется что-то делать, а в Москве можно ваньку валять и к стенке приставлять.