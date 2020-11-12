Отправленный в отставку министр транспорта отказался от поста губернатора

Евгений Дитрих

Бывший глава Минтранса Евгений Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники и знакомого бывшего министра.

По данным одного из источников, Дитрих может уйти в бизнес-структуры.

Напомним, Евгений Дитрих был отправлен в отставку 9 ноября текущего года, а вопрос о кандидатуре врио губернатора Белгородской области возник после ухода в отставку главы региона Евгения Савченко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 12.11.2020, 17:35
    Гость: Работать?

    Это губернатором придется что-то делать, а в Москве можно ваньку валять и к стенке приставлять.

Все комментарии (11)
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