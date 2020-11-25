Минпромторг предложил альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах

09:20 25.11.2020

Минпромторг вышло с предложениями об организации работы фудкортов на территориях торговых центров в период пандемии.

Как пишет РБК, соответствующее письмо ведомство направило в администрации всех российских регионов.

На текущий момент в отдельных регионах работа фудкортов ограничена и альтернативой новым ограничениям может стать четко установленный регламент работы фудкортов.

За основу Минпромторг предлагает взять регламент, который был разработан Российским союзом торговых центров (РСТЦ) совместно с компаниями IKEA и «Мега».

В частности, посетителй предлагается обслуживать за столиками, а заказы будет принимать и выдавать сотрудник заведения, либо посетители будут выбирать еду и оплачивать заказы через электронное меню. Оплата заказов предусмотрена только безналичным способом.

Растояние между посадочными зонами в таких заведениях общепита должно быть не менее 1,5м, а на каждого посетителя должно приходиться не менее 4кв.м.

Также в фудкортах предлагается полностью запретить развлекательные мероприятия, а в залы должна быть обеспечена постоянная подача свежего воздуха с запретом на рециркуляцию внутри системы вентиляции.

У каждого кафе на фудкорте нужно установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа. После каждого посетителя нужно обрабатывать антисептиком столы и подносы, а около каждого кафе нужно установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук.