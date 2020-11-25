Минпромторг предложил альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах
Минпромторг вышло с предложениями об организации работы фудкортов на территориях торговых центров в период пандемии.
Как пишет РБК, соответствующее письмо ведомство направило в администрации всех российских регионов.
На текущий момент в отдельных регионах работа фудкортов ограничена и альтернативой новым ограничениям может стать четко установленный регламент работы фудкортов.
За основу Минпромторг предлагает взять регламент, который был разработан Российским союзом торговых центров (РСТЦ) совместно с компаниями IKEA и «Мега».
В частности, посетителй предлагается обслуживать за столиками, а заказы будет принимать и выдавать сотрудник заведения, либо посетители будут выбирать еду и оплачивать заказы через электронное меню. Оплата заказов предусмотрена только безналичным способом.
Растояние между посадочными зонами в таких заведениях общепита должно быть не менее 1,5м, а на каждого посетителя должно приходиться не менее 4кв.м.
Также в фудкортах предлагается полностью запретить развлекательные мероприятия, а в залы должна быть обеспечена постоянная подача свежего воздуха с запретом на рециркуляцию внутри системы вентиляции.
У каждого кафе на фудкорте нужно установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа. После каждого посетителя нужно обрабатывать антисептиком столы и подносы, а около каждого кафе нужно установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук.
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очередной этап запрета наличных под гнилой отмазкой.