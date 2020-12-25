Историка Соколова приговорили к 12,5 годам строгого режима

18:47 25.12.2020

Историк Олег Соколов приговорён к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия.

Приговор судья Юлия Максименко зачитала в пятницу, 25 декабря. В него вошли все доводы стороны обвинения, а то, о чем говорили адвокаты, — не нашло подтверждения. Конфликт не возникал из-за неприязни Ещенко к его детям, спор с Понасенковым не имеет отношения к рассматриваемому делу. Причина конфликта — взаимная ревность. Аморальным поведение Ещенко суд не признает, а в переписке, кроме оскорблений, есть и жалобы Насти на недостаток внимания к ней и ложь со стороны историка, пишет «Фонтанка».

Установлено, что обрез незаконно хранился в квартире Соколова. Показания об отсутствии умысла у историка не находят подтверждения, так как дальнейшее его поведение их опровергает. Смягчающее обстоятельство — двое несовершеннолетних детей, частичное признание вины, принесение извинений, возраст, болезни, наличие длительной психотравмирующей ситуации, вклад в науку, положительные характеристики. Отягчающее — убийство с применением оружия.

Соколов убил свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Он четырежды в неё стрелял и пытался задушить. После смерти он провёл день в бытовых хлопотах, на следующую ночь историк расчленил тело и пытался от него избавиться, выкинув в Мойку. Его самого пришлось вытаскивать из воды, в машине скорой помощи в его рюкзаке нашли руки, дома — голову.

Соколов признал вину и в последнем слове просил прощения у родителей убитой. В произошедшем он винит научного оппонента Евгения Понасенкова, который организовал травлю из-за спора об авторстве исторической концепции и донимал историка на протяжении двух лет.

Приговор он будет отбывать в колонии строгого режима. Соколов в заключении с 11 ноября 2019 года. В срок это зачтется как день к одному.

Телеканал "360" поделился кадрами из зала суда. На них видно, что Соколов выслушал решение суда спокойно и не проявил никаких эмоций.