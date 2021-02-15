Демонтированный памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 млн. рублей

Памятник Аленке, установленный в декабре в Нововоронеже и демонтированный через несколько дней, был продан на аукционе за 2,6 млн рублей.

Торги состоялись на электронной площадке Российского аукционного дома (РАД) и продолжались 3 часа. Стартовая цена памятника составляла 1 миллион рублей, участие в торгах приняли 4 претендента.

Победителем торгов стала Елена Осипова.

Напомним, памятник Аленке был установлен 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка, но из-за обилия негативных отзывов 21 декабря памятник был демонтирован. Автором постапокалиптичного памятника оказался архитектор Александр Шилин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2021, 00:37
    Гость: Красный

    Надо было в Германию отправить Меркель в подарок. Думаю, что в Германии этот женский образ смотрелся бы весьма органично.

  3. 15.02.2021, 23:56
    Гость: Серепанов

    Поставь себе на огороде. Развелось провокаторов от всех профессий , которые готовы свою страну грязью поливать .

Все комментарии (14)
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