Смертность в России установила рекорд со времен Второй мировой войны

09:08 6.03.2021

Россия продолжает фиксировать резкое ускорение естественной убыли населения. Число смертей в стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%. За месяц в РФ скончались 217,8 тысячи человек - на 55,7 тысячи больше, чем в тот же месяц год назад, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные Росстата.

Зафиксированная Ростатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек - рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной Войны.

Предыдущий максимум Росстат зафиксировал в 2003 году - 2,3 млн человек, или в среднем 191,6 тысячи в месяц.

Фактическое число смертей за последние 12 месяцев составило 2,18 миллиона (это максимум с 2005 года), а темпы роста смертности стали беспрецедентными с массового голода 1947 года, когда из-за засухи, вывоза продовольствия за рубеж и создания резервов зерна на случай новой войны умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее.

Вместе с ростом смертности продолжает падать рождаемость. За первый месяц 2021 года в РФ, согласно Росстату, родились 106 603 ребенка - на 10,3% меньше, чем годом ранее. Естественная убыль населения ускорилась в 2,5 раза и достигла 113166 человек. Это также рекорд с военного времени, если январскую цифру экстраполировать на годовой показатель (1,3 млн человек).

Предыдущий рекорд естественной убыли Росстат зафиксировал в 2000 году - 958,5 тысячи человек, или в среднем 79,9 тысячи в месяц.

По итогам прошлого года Россия потеряла в результате естественной убыли 688,7 тысячи граждан (рекорд с 2015 года). Численность постоянного населения сократилась до 146,24 млн человек и стала минимальной с 2014 года.