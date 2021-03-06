Смертность в России установила рекорд со времен Второй мировой войны
Россия продолжает фиксировать резкое ускорение естественной убыли населения. Число смертей в стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%. За месяц в РФ скончались 217,8 тысячи человек - на 55,7 тысячи больше, чем в тот же месяц год назад, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные Росстата.
Зафиксированная Ростатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек - рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной Войны.
Предыдущий максимум Росстат зафиксировал в 2003 году - 2,3 млн человек, или в среднем 191,6 тысячи в месяц.
Фактическое число смертей за последние 12 месяцев составило 2,18 миллиона (это максимум с 2005 года), а темпы роста смертности стали беспрецедентными с массового голода 1947 года, когда из-за засухи, вывоза продовольствия за рубеж и создания резервов зерна на случай новой войны умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее.
Вместе с ростом смертности продолжает падать рождаемость. За первый месяц 2021 года в РФ, согласно Росстату, родились 106 603 ребенка - на 10,3% меньше, чем годом ранее. Естественная убыль населения ускорилась в 2,5 раза и достигла 113166 человек. Это также рекорд с военного времени, если январскую цифру экстраполировать на годовой показатель (1,3 млн человек).
Предыдущий рекорд естественной убыли Росстат зафиксировал в 2000 году - 958,5 тысячи человек, или в среднем 79,9 тысячи в месяц.
По итогам прошлого года Россия потеряла в результате естественной убыли 688,7 тысячи граждан (рекорд с 2015 года). Численность постоянного населения сократилась до 146,24 млн человек и стала минимальной с 2014 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да ладно вам о глупостях. Давайте лучше про хохлов. Что там у них не так?
Не согласен с формулировкой!--Власть планомерно проводит политику геноцида, дабы пенсию людям не платить...властям мало одной пенсионной реформы.
Ничего иного в капитализме ждать не стоит. Дальше смертность будет только нарастать, а рождаемость только падать. Лично мы с женой очень довольны, что за почти 20-ть лет совместной жизни в этот капиталистический ад так и не родили ни одного ребенка. Хоть помрем спокойно, не будем переживать за их судьбу. Ведь многие наши племянники и племянницы сидят без работы на шее у родителей, хотя почти все выучились, получили высшее и специальное образование. А когда родители и бабушки, дедушки с пенсиями помрут, то что они делать будут в этом капитализме - это никому неизвестно. Наверное нищенствовать и побираться. Многие мои двоюродные и троюродные братья, сестры тоже никого не родили. У многих только по одному ребенку. По два ребенка только у двоих. Зато теперь мы не беспокоимся, куда дальше буржуазия заведет нашу страну со своим капитализмом, поскольку детей мы для нее рожать не стали, поэтому душа ни о чем не болит. При социализме в СССР с удовольствием родили бы минимум двоих, а то и троих. Мы с женой оба из советских семей с двумя детьми. Да, и почти все мои двоюродные, троюродные братья, сестры тоже из советских семей с двумя детьми. Что будет с Россией, то и будет. Раз народ выбрал ей такую капиталистическую судьбу, не сумел сохранить достижения дедов и прадедов, значит так тому и быть.
1. Среди европейских стран лишь в Великобритании, Испании и Франции рождаемость превышает смертность, в Дании, Швеции и Польше они одинаковы, а в Италии, Австрии и Германии уже сейчас наблюдается вымирание населения .
Европа и весь белый мир стремительно вымирают.
Это просто звериный оскал обычного капитализма. Удивляться тут нечему. Люди не хотят рожать детей да и сами не хотят жить при капитализме. Они думают - зачем моё дитё будет всю жизнь мучаться в нищете и без всяких перспектив. Так угасали многие цивилизации в прошлом, сейчас пришел черёд и славян ... да кстати с такими руководителями как сейчас процесс пойдёт и идёт значительно быстрее.